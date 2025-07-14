Американцы получили контроль над одним из крупнейших зерновых терминалов Украины — Finance.ua
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Американцы получили контроль над одним из крупнейших зерновых терминалов Украины

Фондовый рынок
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Американцы получили контроль над одним из крупнейших зерновых терминалов Украины
Американцы получили контроль над одним из крупнейших зерновых терминалов Украины
Инвестиционные компании из Америки победили в судебной битве за контроль над зерновым терминалом «Олимпекс» в порту Одессы.
Владельцев терминала подозревают в мошенничестве и уклонении от уплаты кредитов. Решение Верховного суда в Украине передало собственность на терминал американским инвесторам, пишет inkor.
Терминал приступит к работе этим летом, что важно для экспорта зерновых культур в Украине. Уборка урожая уже началась, поэтому запуск терминала состоится в ближайшее время. Благодаря активной работе украинских аграриев удалось обмолотить значительную площадь зерновых культур.
Однако сектор страдает от кризисной ситуации в некоторых регионах, как показывает вторжение компании, помогавшей в вывозе зерна из оккупированной части Запорожской области. Инвестиции и развитие инфраструктуры могут способствовать дальнейшему росту аграрного сектора в Украине.
По материалам:
Finance.ua
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