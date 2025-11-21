«єЧерга» для грузовиков: С понедельника изменят правила пользования системой для прогнозируемости движения Сегодня 09:44

С понедельника, 24 ноября, начнется поэтапное введение обновленных правил использования системы «єЧерга» для грузового транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Цель обновлений состоит в создании прогнозируемого времени пересечения границы и уменьшении искусственных задержек, возникающих из-за регистрации без реального намерения выполнять перевозку.

Главные изменения

Количество продлений очереди теперь ограничено. В течение 60 дней один грузовик сможет продлить очередь 1 раз. Пользователь по-прежнему сможет выбрать продолжительность продления. Варианты остаются на уровне 4, 6, 8 или 10 часов.

Начинает действовать ответственность за систематические нарушения правил. Если для конкретного грузовика фиксируются определенные нарушения, создать новую очередь невозможно в течение 14 дней.

О каких нарушениях идет речь:

отмена очереди пользователем 2 раза подряд в статусе на въезд в пункт пропуска;

неприбытие грузовика в пункт пропуска 2 раза подряд;

отмена очереди 2 раза подряд в течение 30 дней.

То есть речь идет о ситуациях, когда грузовик не использует запись в очереди, хотя место забронировано. К примеру, за октябрь в Системе было зафиксировано более 25 тысяч отмен, из них пользователи самостоятельно отменяли около 22 тысяч очередей. Причем большинство из этих пользователей снова создавали онлайн-запись.

Инфографика: mindev.gov.ua

Какую проблему должны решить новые правила

Систематически фиксируется значительное количество грузовиков, которые:

регистрируются «на всякий случай», не намереваясь выезжать;

массово продлевают время прибытия или отменяют место в очереди, уже находясь в статусе «въезд в ЧП»;

не прибывают в пункт пропуска вообще.

Эти действия приводят к искусственному увеличению очереди, невозможности прогнозировать движение, задержкам и резкому ускорению очереди (особенно в выходные), ухудшению условий для добросовестных перевозчиков.

Обновленные правила создают четкие механизмы дисциплины и ответственности. Эти инструменты позволят обеспечить стабильность очереди и равные условия для всех перевозчиков — как украинских, так и иностранных.

