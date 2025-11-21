Территориальные вопросы и военные договоренности: что известно о «мирном плане» Трампа Сегодня 10:05

Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал текст мирного плана из 28 пунктов, который Соединенные Штаты призывают Украину и рф подписать в ближайшее время.

Пункты американского плана по завершению войны в Украине:

1. Безопасность и политический статус Украины:

подтверждение суверенитета Украины;

Украина получает гарантии безопасности от США, но с условиями;

Украина закрепляет внеблоковость и отказ от НАТО в Конституции; НАТО подтверждает не членство Украины навсегда;

численность ВСУ ограничивается;

Украина остается безъядерным государством.

2. Территориальные вопросы:

Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими;

Херсон и Запорожье — «заморожены» на линии столкновения;

часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем рф де-факто;

обе стороны обязуются не менять границы силой.

3. Военные договоренности:

НАТО не размещает войска в Украине;

истребители НАТО размещаются в Польше;

диалог по безопасности между США-НАТО-рф, создание американо-российской рабочей группы;

россия юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу.

4. Экономический блок и восстановление Украины:

США и Европа запускают большой инвестиционный пакет на восстановление Украины;

100 млрд долларов замороженных российских активов должны выделить на восстановление Украины, США получают 50% прибыли;

Европа добавляет еще 100 млрд;

другие замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты;

создание Фонда развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии.

5. россия в мировой системе:

постепенное снятие санкций;

возвращение рф в G8;

долгосрочное экономическое сотрудничество США-рф.

6. Гуманитарные вопросы:

обмен «все за всех»;

возвращение гражданских и детей;

гуманитарные программы, воссоединение семей;

образовательные программы по толерантности.

7. Энергетика и спецобъекты:

запуск ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ, электричество будет распределяться 50/50 между Украиной и рф;

США будут помогать восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру.

8. Внутренние политические процессы в Украине:

выборы через 100 дней после заключения соглашения;

полная амнистия всем участникам войны.

9. Выполнение и контроль:

соглашение юридически обязательно;

контроль осуществляет «Совет мира» под руководством Дональда Трампа;

за нарушение предусматриваются санкции;

после подписания — немедленное прекращение огня и отведение согласованных позиций.

Как пишет Укринформ, в администрации президента США подтвердили негласную разработку плана прекращения войны в Украине, выразив убеждение, что это будет выгодным предложением как для россии, так и для Украины. С таким заявлением выступила в четверг во время пресс-брифинга в Вашингтоне спикер Белого дома Кэролайн Левитт.

«Это хороший план как для россии, так и для Украины, и мы считаем, что он должен быть приемлем для обеих сторон. Мы очень упорно работаем над его реализацией», — отметила представитель Белого дома.

Она также отметила, что план находится в процессе разработки и подчеркнула, что Соединенные Штаты ведут «плодотворные» переговоры с обеими сторонами относительно прекращения войны.

В своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил , что Украина стремится к настоящему миру и не будет пытаться сорвать мирный процесс.

«Мы с первых дней войны занимаем одну, чрезвычайно простую позицию: Украине нужен мир. И настоящий мир — такой, который не сломает третье вторжение. Достойный мир — чтобы условия были с уважением к нашей независимости, нашему суверенитету, достоинству украинского народа. И мы именно такие условия должны обеспечить», — подчеркнул Зеленский.

Он заверил, что очертил принципиальные позиции и дальше команды будут работать над этими предложениями и рассчитывает, что в ближайшие дни будет говорить с президентом Трампом.

Издание The Wall Street Journal писало , что Украина внесла существенное изменение в один из ключевых пунктов мирного плана США, исключив проверку международной помощи. По первоначальной формулировке плана предполагалась проверка всей международной помощи, полученной Украиной, вероятно для выявления потенциальной коррупции. Однако в новой редакции этого требования больше нет: вместо проверки предлагается, что все стороны получат «полную амнистию за свои действия во время войны».

Со своей стороны секретарь СНБО Рустем Умеров заявил , что информация о якобы «согласовании» или «изъятии пунктов» не соответствует действительности.

