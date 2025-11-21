Территориальные вопросы и военные договоренности: что известно о «мирном плане» Трампа
Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал текст мирного плана из 28 пунктов, который Соединенные Штаты призывают Украину и рф подписать в ближайшее время.
Пункты американского плана по завершению войны в Украине:
1. Безопасность и политический статус Украины:
- подтверждение суверенитета Украины;
- Украина получает гарантии безопасности от США, но с условиями;
- Украина закрепляет внеблоковость и отказ от НАТО в Конституции; НАТО подтверждает не членство Украины навсегда;
- численность ВСУ ограничивается;
- Украина остается безъядерным государством.
2. Территориальные вопросы:
- Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими;
- Херсон и Запорожье — «заморожены» на линии столкновения;
- часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем рф де-факто;
- обе стороны обязуются не менять границы силой.
3. Военные договоренности:
- НАТО не размещает войска в Украине;
- истребители НАТО размещаются в Польше;
- диалог по безопасности между США-НАТО-рф, создание американо-российской рабочей группы;
- россия юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу.
4. Экономический блок и восстановление Украины:
- США и Европа запускают большой инвестиционный пакет на восстановление Украины;
- 100 млрд долларов замороженных российских активов должны выделить на восстановление Украины, США получают 50% прибыли;
- Европа добавляет еще 100 млрд;
- другие замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты;
- создание Фонда развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии.
5. россия в мировой системе:
- постепенное снятие санкций;
- возвращение рф в G8;
- долгосрочное экономическое сотрудничество США-рф.
6. Гуманитарные вопросы:
- обмен «все за всех»;
- возвращение гражданских и детей;
- гуманитарные программы, воссоединение семей;
- образовательные программы по толерантности.
7. Энергетика и спецобъекты:
- запуск ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ, электричество будет распределяться 50/50 между Украиной и рф;
- США будут помогать восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру.
8. Внутренние политические процессы в Украине:
- выборы через 100 дней после заключения соглашения;
- полная амнистия всем участникам войны.
9. Выполнение и контроль:
- соглашение юридически обязательно;
- контроль осуществляет «Совет мира» под руководством Дональда Трампа;
- за нарушение предусматриваются санкции;
- после подписания — немедленное прекращение огня и отведение согласованных позиций.
Как пишет Укринформ, в администрации президента США подтвердили негласную разработку плана прекращения войны в Украине, выразив убеждение, что это будет выгодным предложением как для россии, так и для Украины. С таким заявлением выступила в четверг во время пресс-брифинга в Вашингтоне спикер Белого дома Кэролайн Левитт.
«Это хороший план как для россии, так и для Украины, и мы считаем, что он должен быть приемлем для обеих сторон. Мы очень упорно работаем над его реализацией», — отметила представитель Белого дома.
Она также отметила, что план находится в процессе разработки и подчеркнула, что Соединенные Штаты ведут «плодотворные» переговоры с обеими сторонами относительно прекращения войны.
В своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к настоящему миру и не будет пытаться сорвать мирный процесс.
«Мы с первых дней войны занимаем одну, чрезвычайно простую позицию: Украине нужен мир. И настоящий мир — такой, который не сломает третье вторжение. Достойный мир — чтобы условия были с уважением к нашей независимости, нашему суверенитету, достоинству украинского народа. И мы именно такие условия должны обеспечить», — подчеркнул Зеленский.
Он заверил, что очертил принципиальные позиции и дальше команды будут работать над этими предложениями и рассчитывает, что в ближайшие дни будет говорить с президентом Трампом.
Издание The Wall Street Journal писало, что Украина внесла существенное изменение в один из ключевых пунктов мирного плана США, исключив проверку международной помощи. По первоначальной формулировке плана предполагалась проверка всей международной помощи, полученной Украиной, вероятно для выявления потенциальной коррупции. Однако в новой редакции этого требования больше нет: вместо проверки предлагается, что все стороны получат «полную амнистию за свои действия во время войны».
Со своей стороны секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что информация о якобы «согласовании» или «изъятии пунктов» не соответствует действительности.
