Территориальные вопросы и военные договоренности: что известно о «мирном плане» Трампа

Территориальные вопросы и военные договоренности: что известно о «мирном плане» Трампа
Фото: axios.com
Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал текст мирного плана из 28 пунктов, который Соединенные Штаты призывают Украину и рф подписать в ближайшее время.

Пункты американского плана по завершению войны в Украине:

1. Безопасность и политический статус Украины:
  • подтверждение суверенитета Украины;
  • Украина получает гарантии безопасности от США, но с условиями;
  • Украина закрепляет внеблоковость и отказ от НАТО в Конституции; НАТО подтверждает не членство Украины навсегда;
  • численность ВСУ ограничивается;
  • Украина остается безъядерным государством.
2. Территориальные вопросы:
  • Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими;
  • Херсон и Запорожье — «заморожены» на линии столкновения;
  • часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем рф де-факто;
  • обе стороны обязуются не менять границы силой.
3. Военные договоренности:
  • НАТО не размещает войска в Украине;
  • истребители НАТО размещаются в Польше;
  • диалог по безопасности между США-НАТО-рф, создание американо-российской рабочей группы;
  • россия юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу.
4. Экономический блок и восстановление Украины:
  • США и Европа запускают большой инвестиционный пакет на восстановление Украины;
  • 100 млрд долларов замороженных российских активов должны выделить на восстановление Украины, США получают 50% прибыли;
  • Европа добавляет еще 100 млрд;
  • другие замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты;
  • создание Фонда развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии.
5. россия в мировой системе:
  • постепенное снятие санкций;
  • возвращение рф в G8;
  • долгосрочное экономическое сотрудничество США-рф.
6. Гуманитарные вопросы:
  • обмен «все за всех»;
  • возвращение гражданских и детей;
  • гуманитарные программы, воссоединение семей;
  • образовательные программы по толерантности.
7. Энергетика и спецобъекты:
  • запуск ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ, электричество будет распределяться 50/50 между Украиной и рф;
  • США будут помогать восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру.
8. Внутренние политические процессы в Украине:
  • выборы через 100 дней после заключения соглашения;
  • полная амнистия всем участникам войны.
9. Выполнение и контроль:
  • соглашение юридически обязательно;
  • контроль осуществляет «Совет мира» под руководством Дональда Трампа;
  • за нарушение предусматриваются санкции;
  • после подписания — немедленное прекращение огня и отведение согласованных позиций.
Как пишет Укринформ, в администрации президента США подтвердили негласную разработку плана прекращения войны в Украине, выразив убеждение, что это будет выгодным предложением как для россии, так и для Украины. С таким заявлением выступила в четверг во время пресс-брифинга в Вашингтоне спикер Белого дома Кэролайн Левитт.
«Это хороший план как для россии, так и для Украины, и мы считаем, что он должен быть приемлем для обеих сторон. Мы очень упорно работаем над его реализацией», — отметила представитель Белого дома.
Она также отметила, что план находится в процессе разработки и подчеркнула, что Соединенные Штаты ведут «плодотворные» переговоры с обеими сторонами относительно прекращения войны.
В своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к настоящему миру и не будет пытаться сорвать мирный процесс.
«Мы с первых дней войны занимаем одну, чрезвычайно простую позицию: Украине нужен мир. И настоящий мир — такой, который не сломает третье вторжение. Достойный мир — чтобы условия были с уважением к нашей независимости, нашему суверенитету, достоинству украинского народа. И мы именно такие условия должны обеспечить», — подчеркнул Зеленский.
Он заверил, что очертил принципиальные позиции и дальше команды будут работать над этими предложениями и рассчитывает, что в ближайшие дни будет говорить с президентом Трампом.
Издание The Wall Street Journal писало, что Украина внесла существенное изменение в один из ключевых пунктов мирного плана США, исключив проверку международной помощи. По первоначальной формулировке плана предполагалась проверка всей международной помощи, полученной Украиной, вероятно для выявления потенциальной коррупции. Однако в новой редакции этого требования больше нет: вместо проверки предлагается, что все стороны получат «полную амнистию за свои действия во время войны».
Со своей стороны секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что информация о якобы «согласовании» или «изъятии пунктов» не соответствует действительности.
По материалам:
Finance.ua
Payment systems