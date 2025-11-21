В Кремле сделали заявление по поводу переговоров по «мирному плану» США
В Кремле сделали новое заявление о переговорах, касающихся «мирного плана» Дональда Трампа по завершению войны в Украине.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «Москве пока не сообщали о согласии Киева вести переговоры по мирному плану Трампа».
Также, по его словам, пока нет официального подтверждения достоверности информации о пунктах плана, о продолжающихся консультациях и дате возможного подписания, которая публикуется в иностранных СМИ.
Следует отметить, что в Кремле до сих пор отказывались подтвердить существование нового мирного плана, составленного совместно с США. Так, Песков 20 ноября заявлял, что «чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже, не можем».
Напомним, что известно о «мирном плане» Трампа — Finance.ua рассказывает по ссылке.
