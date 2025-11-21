Територіальні питання і військові домовленості: що відомо про «мирний план» Трампа Сьогодні 10:05

Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував текст мирного плану з 28 пунктів, який Сполучені Штати закликають Україну та рф підписати найближчим часом.

Пункти американського плану щодо завершення війни в Україні:

1. Безпека та політичний статус України:

підтвердження суверенітету України;

Україна отримує гарантії безпеки від США, але з умовами;

Україна закріплює позаблоковість і відмову від НАТО в Конституції, НАТО підтверджує не членство України назавжди;

чисельність ЗСУ обмежується;

Україна залишається без’ядерною державою.

2. Територіальні питання:

Крим, Донецьк і Луганськ визнаються де-факто російськими;

Херсон і Запоріжжя — «заморожені» на лінії зіткнення;

частина територій стає демілітаризованою буферною зоною під контролем рф де-факто;

обидві сторони зобов’язуються не змінювати кордони силою.

3. Військові домовленості:

НАТО не розміщує війська в Україні;

винищувачі НАТО розміщуються в Польщі;

діалог щодо безпеки між США-НАТО-рф, створення американо-російської робочої групи;

росія юридично фіксує політику ненападу на Україну та Європу.

4. Економічний блок та відбудова України:

США та Європа запускають великий інвестиційний пакет на відбудову України;

100 млрд доларів заморожених російських активів повинні виділити на відновлення України, США отримують 50% прибутку;

Європа додає ще 100 млрд;

інші заморожені російські активи підуть на спільні американо-російські проекти;

створення Фонду розвитку України, інвестиції в інфраструктуру, ресурси, технології.

5. росія у світовій системі:

поступове зняття санкцій;

повернення рф до G8;

довгострокова економічна співпраця США-рф.

6. Гуманітарні питання:

обмін «всі за всіх»;

повернення цивільних і дітей;

гуманітарні програми, возз’єднання сімей;

освітні програми про толерантність.

7. Енергетика та спецоб’єкти:

запуск ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ, електрика розподілятиметься 50/50 між Україною і рф;

США допомагатимуть відновлювати українську газову інфраструктуру.

8. Внутрішні політичні процеси в Україні:

вибори через 100 днів після підписання угоди;

повна амністія всім учасникам війни.

9. Виконання та контроль:

угода юридично обов’язкова;

контроль здійснює «Рада миру» під керівництвом Дональда Трампа;

за порушення передбачаються санкції;

після підписання — негайне припинення вогню та відведення до узгоджених позицій.

Як пише Укрінформ, в адміністрації президента США підтвердили негласну розробку плану щодо припинення війни в Україні, висловивши переконання, що це буде вигідною пропозицією як для росії, так і для України. З такою заявою виступила в четвер під час пресбрифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Керолайн Левітт.

«Це гарний план як для Росії, так і для України, і ми вважаємо, що він має бути прийнятним для обох сторін. Ми дуже наполегливо працюємо над його реалізацією», — зазначила представниця Білого дому.

Вона також зауважила, що план перебуває в процесі розробки, та підкреслила, що Сполучені Штати ведуть «плідні» переговори з обома сторонами щодо припинення війни.

У своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив , що Україна прагне справжнього миру і не намагатиметься зірвати мирний процес.

«Ми з перших днів війни займаємо одну, надзвичайно просту позицію: Україні потрібен мир. І справжній мир — такий, який не зламає третє вторгнення. Достойний мир — щоб умови були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету, до гідності українського народу. І ми саме такі умови маємо забезпечити», — наголосив Зеленський.

Він запевнив, що окреслив принципові позиції і надалі команди працюватимуть над цими пропозиціями і розраховує, що найближчими днями буде говорити з президентом Трампом.

Видання The Wall Street Journal писало , що Україна внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. За первісним формулюванням плану передбачалася перевірка всієї міжнародної допомоги, отриманої Україною, ймовірно, для виявлення потенційної корупції. Однак у новій редакції цієї вимоги більше немає: замість перевірки пропонується, що всі сторони отримають «повну амністію за свої дії під час війни».

Зі свого боку секретар РНБО Рустем Умєров заявив , що інформація про нібито «погодження», чи «вилучення пунктів» не відповідає дійсності.

