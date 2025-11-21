Територіальні питання і військові домовленості: що відомо про «мирний план» Трампа
Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував текст мирного плану з 28 пунктів, який Сполучені Штати закликають Україну та рф підписати найближчим часом.
Пункти американського плану щодо завершення війни в Україні:
1. Безпека та політичний статус України:
- підтвердження суверенітету України;
- Україна отримує гарантії безпеки від США, але з умовами;
- Україна закріплює позаблоковість і відмову від НАТО в Конституції, НАТО підтверджує не членство України назавжди;
- чисельність ЗСУ обмежується;
- Україна залишається без’ядерною державою.
2. Територіальні питання:
- Крим, Донецьк і Луганськ визнаються де-факто російськими;
- Херсон і Запоріжжя — «заморожені» на лінії зіткнення;
- частина територій стає демілітаризованою буферною зоною під контролем рф де-факто;
- обидві сторони зобов’язуються не змінювати кордони силою.
3. Військові домовленості:
- НАТО не розміщує війська в Україні;
- винищувачі НАТО розміщуються в Польщі;
- діалог щодо безпеки між США-НАТО-рф, створення американо-російської робочої групи;
- росія юридично фіксує політику ненападу на Україну та Європу.
4. Економічний блок та відбудова України:
- США та Європа запускають великий інвестиційний пакет на відбудову України;
- 100 млрд доларів заморожених російських активів повинні виділити на відновлення України, США отримують 50% прибутку;
- Європа додає ще 100 млрд;
- інші заморожені російські активи підуть на спільні американо-російські проекти;
- створення Фонду розвитку України, інвестиції в інфраструктуру, ресурси, технології.
5. росія у світовій системі:
- поступове зняття санкцій;
- повернення рф до G8;
- довгострокова економічна співпраця США-рф.
6. Гуманітарні питання:
- обмін «всі за всіх»;
- повернення цивільних і дітей;
- гуманітарні програми, возз’єднання сімей;
- освітні програми про толерантність.
7. Енергетика та спецоб’єкти:
- запуск ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ, електрика розподілятиметься 50/50 між Україною і рф;
- США допомагатимуть відновлювати українську газову інфраструктуру.
8. Внутрішні політичні процеси в Україні:
- вибори через 100 днів після підписання угоди;
- повна амністія всім учасникам війни.
9. Виконання та контроль:
- угода юридично обов’язкова;
- контроль здійснює «Рада миру» під керівництвом Дональда Трампа;
- за порушення передбачаються санкції;
- після підписання — негайне припинення вогню та відведення до узгоджених позицій.
Як пише Укрінформ, в адміністрації президента США підтвердили негласну розробку плану щодо припинення війни в Україні, висловивши переконання, що це буде вигідною пропозицією як для росії, так і для України. З такою заявою виступила в четвер під час пресбрифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Керолайн Левітт.
«Це гарний план як для Росії, так і для України, і ми вважаємо, що він має бути прийнятним для обох сторін. Ми дуже наполегливо працюємо над його реалізацією», — зазначила представниця Білого дому.
Вона також зауважила, що план перебуває в процесі розробки, та підкреслила, що Сполучені Штати ведуть «плідні» переговори з обома сторонами щодо припинення війни.
У своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне справжнього миру і не намагатиметься зірвати мирний процес.
«Ми з перших днів війни займаємо одну, надзвичайно просту позицію: Україні потрібен мир. І справжній мир — такий, який не зламає третє вторгнення. Достойний мир — щоб умови були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету, до гідності українського народу. І ми саме такі умови маємо забезпечити», — наголосив Зеленський.
Він запевнив, що окреслив принципові позиції і надалі команди працюватимуть над цими пропозиціями і розраховує, що найближчими днями буде говорити з президентом Трампом.
Видання The Wall Street Journal писало, що Україна внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. За первісним формулюванням плану передбачалася перевірка всієї міжнародної допомоги, отриманої Україною, ймовірно, для виявлення потенційної корупції. Однак у новій редакції цієї вимоги більше немає: замість перевірки пропонується, що всі сторони отримають «повну амністію за свої дії під час війни».
Зі свого боку секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що інформація про нібито «погодження», чи «вилучення пунктів» не відповідає дійсності.
