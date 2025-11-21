«єЧерга» для вантажівок: З понеділка змінять правила користування системою для прогнозованості руху Сьогодні 09:44

«єЧерга» для вантажівок: З понеділка змінять правила користування системою для прогнозованості руху

З понеділка, 24 листопада, розпочнеться поетапне запровадження оновлених правил користування системою «єЧерга» для вантажного транспорту.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Мета оновлень полягає у створенні прогнозованого часу перетину кордону та зменшенні штучних затримок, що виникають через реєстрації без реального наміру виконувати перевезення.

Головні зміни

Кількість продовжень черги тепер обмежена. Протягом 60 днів одна вантажівка зможе продовжити чергу 1 раз. Користувач, як і раніше, зможе обрати тривалість продовження. Варіанти залишаються на рівні 4, 6, 8 або 10 годин.

Починає діяти відповідальність за систематичні порушення правил. Якщо для конкретної вантажівки фіксуються визначені порушення, створити нову чергу буде неможливо протягом 14 днів.

Про які порушення йдеться:

скасування черги користувачем 2 рази поспіль у статусі на в’їзд до пункту пропуску;

неприбуття вантажівки до пункту пропуску 2 рази поспіль;

скасування черги 2 рази поспіль протягом 30 днів.

Тобто йдеться про ситуації, коли вантажівка не використовує запис в черзі, хоча місце заброньовано. Наприклад, за жовтень в Системі було зафіксовано понад 25 тисяч скасувань, з них користувачі самостійно скасовували близько 22 тисяч черг. Причому більшість з цих користувачів знову створювали онлайн-запис.

Інфографіка: mindev.gov.ua

Яку проблему мають вирішити нові правила

Систематично фіксується значна кількість вантажівок, які:

реєструються «про всяк випадок», не маючи наміру виїжджати;

масово продовжують час прибуття або скасовують місце в черзі, вже перебуваючи у статусі «в'їзд до ПП»;

не прибувають до пункту пропуску взагалі.

Ці дії призводять до штучного збільшення черги, неможливості прогнозувати рух, затримок та різке пришвидшення черги (особливо у вихідні), погіршення умов для добросовісних перевізників.

Оновлені правила створюють чіткі механізми дисципліни та відповідальності. Ці інструменти дозволять забезпечити стабільність черги та рівні умови для всіх перевізників, як українських, так і іноземних.

