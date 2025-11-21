0 800 307 555
У Кремлі зробили заяву про переговори щодо «мирного плану» США

У Кремлі зробили нову заяву про переговори щодо «мирного плану» Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що «Москві поки що не повідомляли про згоду Києва вести переговори за мирним планом Трампа».
Також, за його словами, поки що немає офіційного підтвердження достовірності інформації про пункти плану, про консультації, що тривають, і дати можливого підписання, яка публікується в іноземних ЗМІ.
Слід зазначити, що в Кремлі досі відмовлялися підтвердити існування нового «мирного плану», складеного спільно зі США. Так, Пєсков 20 листопада заявляв, що «чогось нового додати до того, що говорилося в Анкориджі, не можемо».
Нагадаємо, що відомо про «мирний план» Трампа — Finance.ua розповідає за посиланням.
За матеріалами:
УНІАН
