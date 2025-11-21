0 800 307 555
В Великобритании изменят правила для беженцев

Министерство внутренних дел Великобритании представило самую большую за 40 лет реформу правил для беженцев, предусматривающую прекращение финпомощи семьям, жесткие депортации, регулярный пересмотр статуса и изъятие ценностей для покрытия расходов.
Об этом сообщает The Guardian, пишет obozrevatel.
Система «истощена, неэффективна и несправедлива» по отношению к британским налогоплательщикам — так сказала Шабана Махмуд, возглавляющая реформу.
По ее словам, тысячи семей, которым отказано в предоставлении убежища, годами продолжают получать бесплатное жилье и выплаты, а у государства «нет достаточных рычагов, чтобы заставить их вернуться домой».

О чем идет речь

Самый радикальный пункт реформы — возможность лишать семьи финансовой поддержки.
Даже тогда, когда у них есть дети до 18 лет — в случае, если их заявление об убежище уже окончательно отклонено и отсутствуют объективные препятствия для выезда.

В документе говорится:

  • семьям сначала предложат финансовую поддержку для добровольного возвращения;
  • в случае отказа — начнут процедуры принудительного выдворения;
  • государство откроет консультации по механизмам «жесткого контроля» за такими семьями, включая исключение социальных выплат.
Такие предложения уже вызвали волну возмущения со стороны гуманитарных организаций и части лейбористов, предупреждающих риск «дегуманизации» миграционной политики.
Новым и чрезвычайно противоречивым пунктом стал план разрешить государству изымать ювелирные изделия или другие ценности у искателей убежища, чтобы покрыть расходы на их содержание.
Эту идею правительство признает «заимствованной» из Дании, где такая практика действует с 2016 года.
Министр внутренних дел Алекс Норрис отметил, что:
  • обручальные кольца и вещи с очевидной сентиментальной ценностью изымать не будут;
  • но предметы, которые имеют рыночную стоимость — ювелирные изделия, электротранспорт, автомобили могут стать «взносом мигранта» в свои же расходы.
Это вызвало взрывную реакцию среди правозащитников и оппозиционных депутатов, назвавших идею «недостойной европейской демократии».

Еще одно фундаментальное изменение

Регулярный пересмотр статуса всех беженцев. Каждые 30 месяцев правительство будет определять, остается ли страна происхождения «опасной».
Если нет — человека могут депортировать, даже если он годами жил в Британии, имеет семью или детей, которые учатся в местных школах.

«Более мягкие» инструменты

Увеличение выплат тем, кто согласится добровольно возвратиться домой. В настоящее время государство выплачивает до 3000 фунтов стерлингов.
Новые стимулы могут возрасти до тысяч фунтов — точные суммы объявят позже.
Напомним, мы писали, что Великобритания заявила о намерении сделать статус беженцев временным, а срок ожидания постоянного жительства возрастет до 20 лет.
Ранее Finance.ua со ссылкой на Шабану Махмуд писал, что в Британии усилят требования для украинских беженцев. Тогда правительство Великобритании объявило о новых требованиях к иностранцам, стремящимся получить право на постоянное жительство (ILR). Претендентам придется доказать не только знание английского языка, но реальный вклад в жизнь страны.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
