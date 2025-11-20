0 800 307 555
Сколько украинских компаний повысили зарплаты в 2025 году — исследование

Сколько украинских компаний повысили зарплаты в 2025 году — исследование
Сколько украинских компаний повысили зарплаты в 2025 году — исследование
Несмотря на экономическую турбулентность, большинство работодателей в Украине смогли повысить зарплаты работникам.
Компании активно комбинируют зарплаты с дополнительными «плюшками», чтобы удержать специалистов.
Об этом свидетельствуют результаты исследования robota.ua, к которому были привлечены 320 украинских компаний.

Кто и как повышал зарплаты

Половина работодателей — 50% — повысили зарплаты всем сотрудникам в течение 2025 года.
«Это свидетельствует о том, что половина компаний смогла обеспечить индексацию заработных плат, несмотря на сложные экономические условия», — комментируют статистику аналитики.
Другие компании действовали избирательно:
  • 13% повысили вознаграждения более 75% работников;
  • 11% - для 50−75% команды;
  • 10% - менее чем для 25% сотрудников;
  • 7% - для 25−50% персонала.
Только 9% работодателей в текущем году вообще не пересматривали уровень зарплат.
Что влияет на решение о повышении зарплаты

Самым важным критерием стала рыночная стоимость позиции — на нее ориентируются 68% компаний.
Бюджет и финансовые возможности бизнеса занимают второе место (60%).
Среди других важных факторов, влияющих на возможность повышения з.п. работникам:
  • результаты и эффективность работы — 52%;
  • финансовые бонусы — 50%;
  • инфляция и экономические условия — 46%;
  • критичность роли для бизнеса — 32%;
  • расширение зоны ответственности — 30%;
  • уровень должности/грейд — 23%;
  • стаж в компании — 14%;
  • новые компетенции или повышения — 14%.
Какие бонусы предлагают работникам

Украинские работодатели все больше инвестируют в нематериальные стимулы. Чаще всего компании предоставляют:
  • обучение на средства бизнеса — 62%;
  • гибкий график или дистанционную работу — 53%;
  • финансовые бонусы — 50%;
  • бронирование — 40%;
  • корпоративы и тимбилдинги — 39%;
  • скидки на продукты и услуги — 38%;
  • медицинское страхование — 27%;
  • корпоративный транспорт — 26%;
  • питание за счет компании — 18%;
  • спортзал — 11%;
  • корпоративного психолога — 10%.

Компенсационная политика компаний

Самая распространенная стратегия — платить на уровне рыночной медианы: ее придерживаются 61% работодателей.
Еще 15% платят ниже рынка, но пытаются компенсировать это бонусами и льготами, а 14% открыто признают, что их компенсация ниже рыночных показателей.
Только 10% компаний могут позволить себе выплачивать зарплаты выше рыночной медианы.
Ранее Finance.ua сообщал, что работа в ІТ сохраняет свои позиции и остается наиболее оплачиваемой. В третьем квартале средняя зарплата айтишников составила 56 085 грн.
На втором месте — банковский сектор, где зарабатывают в среднем 32 397 грн.
В секторе АПК средний показатель составляет 26809 грн.
Светлана Вышковская
Также по теме
Payment systems