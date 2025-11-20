Сколько украинских компаний повысили зарплаты в 2025 году — исследование Вчера 12:03 — Личные финансы

Сколько украинских компаний повысили зарплаты в 2025 году — исследование

Несмотря на экономическую турбулентность, большинство работодателей в Украине смогли повысить зарплаты работникам.

Компании активно комбинируют зарплаты с дополнительными «плюшками», чтобы удержать специалистов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования robota.ua , к которому были привлечены 320 украинских компаний.

Кто и как повышал зарплаты

Половина работодателей — 50% — повысили зарплаты всем сотрудникам в течение 2025 года.

«Это свидетельствует о том, что половина компаний смогла обеспечить индексацию заработных плат, несмотря на сложные экономические условия», — комментируют статистику аналитики.

Другие компании действовали избирательно:

13% повысили вознаграждения более 75% работников;

11% - для 50−75% команды;

10% - менее чем для 25% сотрудников;

7% - для 25−50% персонала.

Только 9% работодателей в текущем году вообще не пересматривали уровень зарплат.

Что влияет на решение о повышении зарплаты

Самым важным критерием стала рыночная стоимость позиции — на нее ориентируются 68% компаний.

Бюджет и финансовые возможности бизнеса занимают второе место (60%).

Среди других важных факторов, влияющих на возможность повышения з.п. работникам:

результаты и эффективность работы — 52%;

финансовые бонусы — 50%;

инфляция и экономические условия — 46%;

критичность роли для бизнеса — 32%;

расширение зоны ответственности — 30%;

уровень должности/грейд — 23%;

стаж в компании — 14%;

новые компетенции или повышения — 14%.

Какие бонусы предлагают работникам

Украинские работодатели все больше инвестируют в нематериальные стимулы. Чаще всего компании предоставляют:

обучение на средства бизнеса — 62%;

гибкий график или дистанционную работу — 53%;

финансовые бонусы — 50%;

бронирование — 40%;

корпоративы и тимбилдинги — 39%;

скидки на продукты и услуги — 38%;

медицинское страхование — 27%;

корпоративный транспорт — 26%;

питание за счет компании — 18%;

спортзал — 11%;

корпоративного психолога — 10%.

Компенсационная политика компаний

Самая распространенная стратегия — платить на уровне рыночной медианы: ее придерживаются 61% работодателей.

Еще 15% платят ниже рынка, но пытаются компенсировать это бонусами и льготами, а 14% открыто признают, что их компенсация ниже рыночных показателей.

Только 10% компаний могут позволить себе выплачивать зарплаты выше рыночной медианы.

56 085 грн. Ранее Finance.ua сообщал , что работа в ІТ сохраняет свои позиции и остается наиболее оплачиваемой. В третьем квартале средняя зарплата айтишников составила

На втором месте — банковский сектор, где зарабатывают в среднем 32 397 грн.

В секторе АПК средний показатель составляет 26809 грн.

