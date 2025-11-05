В каких регионах Украины быстрее всего растут зарплаты Сегодня 11:04 — Личные финансы

В каких регионах Украины быстрее всего растут зарплаты

С начала 2025 года уровень зарплат в Украине менялся по-разному, в некоторых областях оплата уменьшилась или осталась стабильной, тогда как в других зафиксирован существенный рост. Наибольшее повышение медианных зарплат произошло в сфере рекламы и дизайна, IT, образования и перевода, а также на вакансиях для соискателей без опыта.

Об этом свидетельствуют данные OLX Работа

Центральная Украина

Наибольший рост зафиксирован в Черкасской области. Там на вакансиях в сфере рекламы и дизайна медианная зарплата поднялась на 138% до 12,5 тыс. грн.

В Житомирской области существенно выросли зарплаты сразу в нескольких отраслях:

IT/компьютеры — +130% до 28,8 тыс. грн;

культура и искусство — +93% до 15,3 тыс. грн;

медицина / фармацевтика — +76% до 30 тыс. грн.

В Кировоградской области оплата в сфере IT выросла на 41%, в Полтавской — на 33%, до 30 тыс. грн.

В Киевской области заметное повышение зафиксировано в телекоммуникациях (+34% до 27,5 тыс. грн), рекламе и дизайне (+33% до 20 тыс. грн) и культуре и искусстве (+30% до 22,5 тыс. грн).

Запад Украины

В Ивано-Франковской области зарплаты в сфере образования и перевода выросли на 114% до 7,5 тыс. грн, а в сфере недвижимости на 55% до 42,5 тыс. грн.

В категории «Начало карьеры» также заметны изменения: в Ровенской области +81% (до 11,8 тыс. грн), в Черновицкой +75% (до 17,5 тыс. грн).

Во Львовской области, где традиционно самые высокие зарплаты, рост был умеренным:

недвижимость — +60% до 60 тыс. грн;

колл-центры и телекоммуникации — +45% до 27,5 тыс. грн;

административный персонал / HR — +32% до 25 тыс. грн.

В Закарпатье зарплаты в сфере клининга поднялись на 53% (до 10,5 тыс. грн), а в образовании и переводе на 42% (до 13,8 тыс. грн).

Юг и Юго-Восток Украины

Наибольший рост наблюдался в пределах от +35% до +63%.

В Николаевской области зарплаты в сфере клининга и домашнего персонала выросли на 63% до 9,6 тыс. грн. В Запорожской области в сфере рекламы и дизайна на 59% - до 17,5 тыс. грн.

В колл-центрах и телекоммуникациях зарплаты выросли на 43% в Николаевской (до 20 тыс. грн.) и на 38% в Запорожской (до 27,5 тыс. грн.).

В Одессе в сфере банков, финансов, страхования и юриспруденции зарплата поднялась на 45% до 26,8 тыс. грн. В категории «Начало карьеры» на 35% до 19 тыс. грн. В Днепропетровской области подобные вакансии показали рост на 46% (до 17,5 тыс. грн).

Восточные области Украины

Рекордные показатели в сентябре 2025 года, по сравнению с январем, были в сфере рекламы и дизайна: медианная зарплата выросла на 211% в Сумской области и на 73% в Харьковской — до 13 тыс. грн.

Также в обоих регионах до 10 тыс. грн. выросла медианная зарплата в сфере образования и перевода: это составило +83% в Сумском и +38% в Харьковском.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные Государственной службы статистики сообщал , что средняя зарплата штатных работников в сентябре выросла до 26 623 грн, а наибольшее повышение зафиксировано в образовательной сфере — до 16 901 грн (+17,1%). Доходы работников на предприятиях транспорта, почтовых и курьерских служб выросли до 27 793 грн (на 6,7%), в строительстве — до 24 456 грн (на 6,3%), а в сфере искусства, спорта и развлечений — до 19 319 грн (на 4,4%).

Общая задолженность по выплате заработной платы выросла на 4,9% по сравнению с августом. По состоянию на 1 октября она составила 3,691 млрд. грн.

