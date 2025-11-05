Рада приняла в первом чтении законопроект о подтверждении трудового стажа Сегодня 15:45 — Личные финансы

Рада приняла в первом чтении законопроект о подтверждении трудового стажа

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 13705-д «О внесении изменений в Закон Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ по подтверждению страхового стажа».

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

Сообщение об отсутствии данных в реестрах

Согласно документу, если в государственных информационных системах нет сведений, необходимых для назначения или перерасчета пенсии, территориальный орган Пенсионного фонда обязан уведомить человека об этом.

Включение в стаж периодов без уплаты взносов

Законопроект предусматривает, что в страховой стаж можно будет включать периоды работы, за которые не были уплачены страховые взносы. Это возможно только в том случае, если у работодателя имеется задолженность по уплате взносов и подал отчетность по начислению взносов в размере не менее минимального страхового взноса.

Подтверждение стажа работы

Основным документом для подтверждения стажа работы за периоды до внедрения персонифицированного учета остается трудовая книжка.

Если трудовая книжка отсутствует или нет соответствующих записей, стаж можно подтвердить другими документами, выданными по месту работы, службы, обучения, а также архивными учреждениями.

Если документы о стаже работы не сохранились, подтверждение стажа будет осуществляться в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины или через суд.

