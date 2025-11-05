0 800 307 555
Рада приняла в первом чтении законопроект о подтверждении трудового стажа

Личные финансы
1
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 13705-д «О внесении изменений в Закон Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ по подтверждению страхового стажа».
Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

Сообщение об отсутствии данных в реестрах

Согласно документу, если в государственных информационных системах нет сведений, необходимых для назначения или перерасчета пенсии, территориальный орган Пенсионного фонда обязан уведомить человека об этом.

Включение в стаж периодов без уплаты взносов

Законопроект предусматривает, что в страховой стаж можно будет включать периоды работы, за которые не были уплачены страховые взносы. Это возможно только в том случае, если у работодателя имеется задолженность по уплате взносов и подал отчетность по начислению взносов в размере не менее минимального страхового взноса.

Подтверждение стажа работы

Основным документом для подтверждения стажа работы за периоды до внедрения персонифицированного учета остается трудовая книжка.
Если трудовая книжка отсутствует или нет соответствующих записей, стаж можно подтвердить другими документами, выданными по месту работы, службы, обучения, а также архивными учреждениями.
Если документы о стаже работы не сохранились, подтверждение стажа будет осуществляться в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины или через суд.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что военнослужащие ВСУ имеют право на военную пенсию по выслуге 25 и более лет. Размер такой пенсии зависит, в частности, от стажа военной службы, при исчислении которого учитывается участие защитника в боевых действиях.
Для того чтобы иметь право на получение пенсии по возрасту, необходимо иметь соответствующее количество лет страхового стажа. Теперь, то есть в 2025 году, право на пенсию по возрасту имеют лица, которым исполнилось:
  • 60 лет — при наличии не менее 32 лет страхового стажа;
  • 63 года — при наличии не менее 22 лет страхового стажа;
  • 65 лет — при наличии не менее 15 лет страхового стажа.
Finance.ua ранее объяснял, может ли человек рассчитывать на пенсию, не имея страхового стажа. И можно ли что-то решить с нехваткой стажа.
По материалам:
Finance.ua
