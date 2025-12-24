0 800 307 555
Как изменились в 2025 году кадровые приоритеты бизнеса (исследование)

В 2025 году украинский рынок труда демонстрирует устойчивую, хотя и неравномерную тенденцию к уменьшению предубеждений в отношении кандидатов всех возрастов и пола.
Об этом говорится в аналитике GRC.UA «Барометр рынка труда», предоставленной finance.ua.
Война, мобилизация и выезд части рабочей силы за границу существенно изменили кадровые приоритеты бизнеса: компании стали активнее привлекать женщин на позиции, которые еще несколько лет назад занимали преимущественно мужчины, в частности, в логистике, производстве, операционном менеджменте и отдельных технических сферах.
Условия рынка труда военного положения ускорили переход бизнеса к большей гендерной гибкости. Стала более заметна динамика по преодолению возрастных стереотипов.
Спрос на специалистов 50+ растет, ведь их компетенции — стабильность, опыт, лояльность, предсказуемость — стали критическими в условиях нехватки кадров и высокой турбулентности.
В частности, по сравнению с прошлым годом количество компаний, нанимающих работников 50+, увеличилось на 2% (с 77% в 2024 году до 79% в 2025 году).
Параллельно на рынке усиливается внимание к инклюзивности в целом. НОО, международные организации, бизнес-ассоциации и сами компании запускают программы по преодолению стереотипов, гендерному равенству, адаптации работников старшего возраста, а также формируют внутренние политики diversity & inclusion.
Однако этот процесс неравномерный: крупные украинские компании продвигаются быстрее, в то время как часть малого и среднего бизнеса продолжает ориентироваться на традиционные паттерны рекрутинга. Следовательно, прогноз подтверждается, но движение остается постепенным.

Реинтеграция ветеранов и адаптация

По оценкам профильных организаций, количество ветеранов на украинском рынке труда ежегодно увеличивается. В 2025 году их доля среди экономически активного населения стала вполне заметна среди социальных групп.
Эту тенденцию невозможно игнорировать, она стимулирует бизнес к появлению новых решений по трудоустройству и переквалификации. Работу с реинтеграцией военных в профессиональную жизнь ведут 30% работодателей, трудоустраивают людей с инвалидностью 48% опрошенных компаний.
Однако количество компаний, в которых на практике есть полноценные программы рескилинга и интеграции ветеранов, остается ограниченным. Более того, за год увеличилось количество компаний, которые не осуществляют таких программ вовсе (с 27% в 2024 году до 35% в 2025 году). Так что прогноз реализовался отчасти.
Системные шаги действительно существуют — есть политический интерес, нормативные наработки и первые рабочие модели интеграции. Однако до полноценной массовой интеграции ветеранов на рынок труда еще далеко: необходимы значительные ресурсы, четкие стандарты, более широкое участие бизнеса и завершение государственных программ.
Также надеемся, что многие ветераны и ветеранки имеют право на ряд государственных льгот и выплат, но не все о них знают или пользуются ими. Мы рассказываем, какие налоговые и другие финансовые льготы действуют для участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и семей погибших Защитников и Защитниц.
Ранее мы писали, что многие компании сейчас переживают трансформацию бизнес-моделей, переходят к более гибким форматам работы, инвестируют в развитие управленческих компетенций и культуры производительности.
По материалам:
Finance.ua
БизнесДеньги
