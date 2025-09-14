0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Засчитывается ли в страховой стаж уход за ребенком с инвалидностью

Личные финансы
20
Засчитывается ли в страховой стаж уход за ребенком с инвалидностью
Засчитывается ли в страховой стаж уход за ребенком с инвалидностью
Один из неработающих трудоспособных родителей, который ухаживает за ребенком с инвалидностью или тяжело больным ребенком без официально установленной инвалидности и получает соответствующее пособие, считается застрахованным лицом.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Согласно статье 14 указанного Закона, страхователем в таком случае выступает орган, выплачивающий пособие, надбавку или компенсацию за уход.
Именно этот орган уплачивает единый взнос за лицо, осуществляющее уход, и подает соответствующую отчетность в Реестр застрахованных лиц.
Период ухода за ребенком с инвалидностью засчитывается в страховой стаж, если человек:
  • является работоспособным (не достиг пенсионного возраста и не является лицом с инвалидностью);
  • не работает в такой период;
  • получает пособие, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством (например, пособие по уходу за лицом с инвалидностью с детства и ребенком с инвалидностью до 18 лет, государственное социальное пособие по уходу, компенсацию физическому лицу, оказывающему социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems