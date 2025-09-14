Засчитывается ли в страховой стаж уход за ребенком с инвалидностью Сегодня 09:17 — Личные финансы

Засчитывается ли в страховой стаж уход за ребенком с инвалидностью

Один из неработающих трудоспособных родителей, который ухаживает за ребенком с инвалидностью или тяжело больным ребенком без официально установленной инвалидности и получает соответствующее пособие, считается застрахованным лицом.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Согласно статье 14 указанного Закона, страхователем в таком случае выступает орган, выплачивающий пособие, надбавку или компенсацию за уход.

Именно этот орган уплачивает единый взнос за лицо, осуществляющее уход, и подает соответствующую отчетность в Реестр застрахованных лиц.

Период ухода за ребенком с инвалидностью засчитывается в страховой стаж, если человек:

является работоспособным (не достиг пенсионного возраста и не является лицом с инвалидностью);

не работает в такой период;

получает пособие, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством (например, пособие по уходу за лицом с инвалидностью с детства и ребенком с инвалидностью до 18 лет, государственное социальное пособие по уходу, компенсацию физическому лицу, оказывающему социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.