ТОП-5 желаемых направлений для инвестиций среди украинцев

В субботу, 8 ноября 2025 года, в Киеве состоялась ежегодная конференция «Жить на проценты», где топовые эксперты и инвесторы с реальным опытом рассказывали об инструментах инвестирования и оптимизации портфеля.

Организаторами конференции являются финансовые порталы Finance.ua и Минфин.

Как изменились инвестиционные настроения украинцев в 2025 году, поведение пользователей, рассказал на конференции директор по развитию бизнеса компании Kantar Ukraine Кирилл Ежов.

По его словам, в 2025 году 29% украинцы имели опыт инвестиций, это меньше на 4%, если сравнивать с прошлым годом.

«Только 9% имеют инвестиции сегодня. Это на 2% меньше по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, кто инвестировал — инвестирует больше, а тот, кто не инвестировал, так этого и не делает», — говорит эксперт.

Наблюдается тренд на снижение в инвестициях, отметил Ежов.

«Ситуация стала менее благоприятной и позитивной. Самое ощутимое падение (среди тех, кто имеет инвестиции) сейчас среди криптовалют. А вот рост показывают государственные корпоративные облигации».

71% украинцев, имеющих инвестиции, держат инвестиции в Украине (по сравнению с прошлым годом прибавилось +6%). При этом 18% опрашиваемых держат инвестиции как в Украине, так и за рубежом. На 5% увеличилось их количество по сравнению с 2024 годом.

По словам эксперта, если сравнивать с прошлым годом, стало хуже по поводу финансов и ощущением уверенности и понимания, что происходит и как можно планировать.

Среди главных причин, почему украинцы не инвестируют, они указывают: нет финансовых ресурсов (49%), не знают, с чего начать 18%, нет доверия в 16%, а колеблются в выборе 12%. Также у 3% людей есть другие причины.

ТОП-5 желаемых направлений для инвестиций в Украине

На первом месте остается инвестирование в недвижимость 29%, на втором месте идут криптовалюты и NFT (18%), такую ​​же позицию занимает покупка земли в Украине (18%), 10% - это коммерческая недвижимость в Украине и ОВГЗ и корпоративные облигации. Далее следует курортная недвижимость — 9%.

Также Ежов обратил внимание на то, что «объекты энергетической сферы, которые сейчас, казалось бы, должны получить больший процент и заинтересованность, сейчас внутри списка».

Ежов заявил, что сейчас очень актуален вопрос недостатка образования в сфере инвестирования.

«Людям не хватает уверенности. У нас не меняются источники информации. К сожалению, есть часть людей, которые не участвуют активно в инвестировании. То есть люди следят за инвестированием, но они не заходят. Поэтому нужно быть более прогнозируемыми с точки зрения государства, также нужно объяснять, каким образом компании и инвестиционные партнеры могут быть поводырем».

