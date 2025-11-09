Вложения украинцев в ОВГЗ достигли исторического максимума — 106 млрд грн Вчера 09:22 — Казна и Политика

Вложения украинцев в ОВГЗ достигли исторического максимума — 106 млрд грн

В октябре 2025 года Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 64,7 млрд грн в эквивалент из-за размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Отмечается, что из этой суммы 49,9 млрд грн составляли гривневые облигации со средневзвешенной доходностью 16,5% годовых, а 355 млн долларов США — валютные облигации с доходностью 4,06% годовых.

По состоянию на 31 октября 2025 года в обращении находятся государственные облигации более чем на 1,89 трлн грн. Крупнейшими владельцами ОВГЗ остаются коммерческие банки (48,3%) и Национальный банк Украины (35,2%).

Доли других инвесторов составляют: юридические лица — 8,8%, физические лица — 5,6%, нерезиденты — 0,8%, страховые компании — 1,1%, территориальные общины — 0,01%.

За год объем инвестиций юридических и физических лиц в ОВГЗ вырос на 27,5% по сравнению с октябрем 2024 года. Украинцы сейчас обладают облигациями более чем на 106 млрд грн, а юридические лица — более чем на 166,7 млрд гривен.

Всего с начала 2025 года государство привлекло через ОВГЗ около 473,1 млрд грн, что является вторым по объему источником финансирования бюджета после международной помощи.

С начала полномасштабного вторжения общий объем средств, привлеченных путем выпуска ОВГЗ, превысил 1,89 трлн грн в эквиваленте.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.