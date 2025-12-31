Более полумиллиарда гривен сэкономили военные за год работы программы «Плюсы» Сегодня 09:02 — Казна и Политика

Более полумиллиарда гривен сэкономили военные за год работы программы «Плюсы»

Более 500 млн грн сэкономили военнослужащие за первый год работы программы поддержки «Плюсы» в приложении Армия+.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

В ведомстве отмечают, что за этот период предложениями программы воспользовались почти 8 млн раз.

К сервису уже присоединились 16 партнеров, а военные активно делятся предложениями с родными.

Программа «Плюсы» была реализована в приложении Армия+ командой Центра масштабирования технологических решений Вооруженных сил Украины.

В Минобороны добавили, что в 2026 году планируют расширять партнерскую сеть и сервисы поддержки для военнослужащих и членов их семей.

Читайте также В Армия+ добавили рапорт на смену места службы между ВСУ и Нацгвардией

Ранее Finance.ua писал , что приложение Армия+ получило обновление, которое расширяет его функционал и приближает к формату ежедневного сервиса для военных.

Изменения включают удостоверение защитника или защитницы, информационную ленту «Пульс», раздел уведомлений, а также обновленный дизайн и навигацию.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.