Более полумиллиарда гривен сэкономили военные за год работы программы «Плюсы»
Более 500 млн грн сэкономили военнослужащие за первый год работы программы поддержки «Плюсы» в приложении Армия+.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
В ведомстве отмечают, что за этот период предложениями программы воспользовались почти 8 млн раз.
К сервису уже присоединились 16 партнеров, а военные активно делятся предложениями с родными.
Программа «Плюсы» была реализована в приложении Армия+ командой Центра масштабирования технологических решений Вооруженных сил Украины.
В Минобороны добавили, что в 2026 году планируют расширять партнерскую сеть и сервисы поддержки для военнослужащих и членов их семей.
Ранее Finance.ua писал, что приложение Армия+ получило обновление, которое расширяет его функционал и приближает к формату ежедневного сервиса для военных.
Изменения включают удостоверение защитника или защитницы, информационную ленту «Пульс», раздел уведомлений, а также обновленный дизайн и навигацию.
