Более полумиллиарда гривен сэкономили военные за год работы программы «Плюсы»

Казна и Политика
19
Более полумиллиарда гривен сэкономили военные за год работы программы «Плюсы»
Более полумиллиарда гривен сэкономили военные за год работы программы «Плюсы»
Более 500 млн грн сэкономили военнослужащие за первый год работы программы поддержки «Плюсы» в приложении Армия+.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
В ведомстве отмечают, что за этот период предложениями программы воспользовались почти 8 млн раз.
К сервису уже присоединились 16 партнеров, а военные активно делятся предложениями с родными.
Программа «Плюсы» была реализована в приложении Армия+ командой Центра масштабирования технологических решений Вооруженных сил Украины.
В Минобороны добавили, что в 2026 году планируют расширять партнерскую сеть и сервисы поддержки для военнослужащих и членов их семей.
Ранее Finance.ua писал, что приложение Армия+ получило обновление, которое расширяет его функционал и приближает к формату ежедневного сервиса для военных.
Изменения включают удостоверение защитника или защитницы, информационную ленту «Пульс», раздел уведомлений, а также обновленный дизайн и навигацию.
По материалам:
Espreso.tv
