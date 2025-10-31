0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Армия+ добавили рапорты на дополнительный отпуск для военных-льготников

27
В Армия+ добавили рапорты на дополнительный отпуск для военных-льготников
В Армия+ добавили рапорты на дополнительный отпуск для военных-льготников
В приложении Армия+ появился новый тип рапорта на дополнительный отпуск для военных, имеющих льготный статус.
Его можно получить по решению командира части, если основной отпуск уже использован.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Кто может подать рапорт

Подать рапорт могут:
  • участники боевых действий и приравненные к ним лица;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • участники войны (в частности, те, кто служил в Вооруженных Силах бывшего СССР во время войны, участвовал в боевых действиях в составе международного контингента или в АТО в период ее проведения);
  • члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины;
  • военные, имеющие особые заслуги перед Родиной.
Читайте также

Как это сделать

Чтобы подать рапорт, необходимо добавить документ, подтверждающий льготный статус. Продолжительность отпуска зависит от категории — до 14 или 21 дня.
Рапорт в приложении имеет пошаговые подсказки и модуль для загрузки нужных документов, что помогает военнослужащим легко сориентироваться в требованиях. Это позволяет быстро заполнить и безошибочно подать рапорт командиру за несколько минут.

Контекст

В этом году Верховная Рада приняла законопроект № 13235, восстанавливающий право участников боевых действий на 14 дней дополнительного отпуска с разрешения командира. Отпуска этого типа не предоставлялись с 2022 года из-за военного положения.
Читайте также
Сейчас в Армии+ доступно уже 50 шаблонов электронных рапортов. В общей сложности военные подали более 1 миллиона электронных рапортов. Самые популярные из них — ежегодный отпуск (27%), оздоровление (22%), смена места службы ВСУ (17%), получение справки Ф5 (10%) и возвращение из отпуска, командировки или лечения (3%).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems