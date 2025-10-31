В Армия+ добавили рапорты на дополнительный отпуск для военных-льготников
В приложении Армия+ появился новый тип рапорта на дополнительный отпуск для военных, имеющих льготный статус.
Его можно получить по решению командира части, если основной отпуск уже использован.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Кто может подать рапорт
Подать рапорт могут:
- участники боевых действий и приравненные к ним лица;
- лица с инвалидностью в результате войны;
- участники войны (в частности, те, кто служил в Вооруженных Силах бывшего СССР во время войны, участвовал в боевых действиях в составе международного контингента или в АТО в период ее проведения);
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины;
- военные, имеющие особые заслуги перед Родиной.
Читайте также
Как это сделать
Чтобы подать рапорт, необходимо добавить документ, подтверждающий льготный статус. Продолжительность отпуска зависит от категории — до 14 или 21 дня.
Рапорт в приложении имеет пошаговые подсказки и модуль для загрузки нужных документов, что помогает военнослужащим легко сориентироваться в требованиях. Это позволяет быстро заполнить и безошибочно подать рапорт командиру за несколько минут.
Контекст
В этом году Верховная Рада приняла законопроект № 13235, восстанавливающий право участников боевых действий на 14 дней дополнительного отпуска с разрешения командира. Отпуска этого типа не предоставлялись с 2022 года из-за военного положения.
Сейчас в Армии+ доступно уже 50 шаблонов электронных рапортов. В общей сложности военные подали более 1 миллиона электронных рапортов. Самые популярные из них — ежегодный отпуск (27%), оздоровление (22%), смена места службы ВСУ (17%), получение справки Ф5 (10%) и возвращение из отпуска, командировки или лечения (3%).
