В Армия+ добавили рапорты на дополнительный отпуск для военных-льготников Сегодня 17:10

В Армия+ добавили рапорты на дополнительный отпуск для военных-льготников

В приложении Армия+ появился новый тип рапорта на дополнительный отпуск для военных, имеющих льготный статус.

Его можно получить по решению командира части, если основной отпуск уже использован.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Кто может подать рапорт

Подать рапорт могут:

участники боевых действий и приравненные к ним лица;

лица с инвалидностью в результате войны;

участники войны (в частности, те, кто служил в Вооруженных Силах бывшего СССР во время войны, участвовал в боевых действиях в составе международного контингента или в АТО в период ее проведения);

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины;

военные, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Читайте также В «Резерв+» появился новый вид отсрочки

Как это сделать

Чтобы подать рапорт, необходимо добавить документ, подтверждающий льготный статус. Продолжительность отпуска зависит от категории — до 14 или 21 дня.

Рапорт в приложении имеет пошаговые подсказки и модуль для загрузки нужных документов, что помогает военнослужащим легко сориентироваться в требованиях. Это позволяет быстро заполнить и безошибочно подать рапорт командиру за несколько минут.

Контекст

В этом году Верховная Рада приняла законопроект № 13235, восстанавливающий право участников боевых действий на 14 дней дополнительного отпуска с разрешения командира. Отпуска этого типа не предоставлялись с 2022 года из-за военного положения.

Читайте также Где и как восстановить удостоверение УБД — инструкция

Сейчас в Армии+ доступно уже 50 шаблонов электронных рапортов. В общей сложности военные подали более 1 миллиона электронных рапортов. Самые популярные из них — ежегодный отпуск (27%), оздоровление (22%), смена места службы ВСУ (17%), получение справки Ф5 (10%) и возвращение из отпуска, командировки или лечения (3%).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.