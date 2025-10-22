Где и как восстановить удостоверение УБД — инструкция Сегодня 08:38

В случае потери или порчи бумажного удостоверения участника боевых действий можно пользоваться электронным, а при необходимости восстановить документ в бумажной форме.

Со ссылкой на Минветеранов рассказываем , как это сделать.

Отметим, в Украине электронное удостоверение ветерана в приложении «Дія» имеет такую ​​же юридическую силу, как и бумажный документ. Оно подтверждает статус участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, участника войны, члена семьи погибшего или члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.

Как восстановить бумажный документ

Подать документы на восстановление удостоверения можно в один из следующих органов:

Министерства по делам ветеранов Украины;

структурное подразделение по вопросам ветеранской политики при областных, районных или городских госадминистрациях;

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Заявление и необходимые документы можно подать лично, через законного представителя или отправить по почте заказным письмом.

Восстановление удостоверения участника боевых действий (УБД)

Если удостоверение УБД было выдано Министерством по делам ветеранов, документы подаются непосредственно Минветеранов (г. Киев, ул. Крещатик, 34, 01001) или через ЦПАУ — для добровольцев, получивших статус УБД по решению межведомственной комиссии Минветеранов.

Необходимые документы:

заявление в произвольной форме с указанием личных данных, контактной информации и способа получения удостоверения;

копия паспорта или временного удостоверения гражданина Украины (для граждан Украины);

копии документов, подтверждающих законное пребывание в Украине (для иностранцев или лиц без гражданства);

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

копия документа законного представителя и документа, подтверждающего его полномочия (если обращение производится через представителя);

фотография размером 3×4 см;

выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны (можно получить в ЦПАУ);

удостоверение, подлежащее замене;

документы об изменении личных данных (при наличии).

Восстановление или замена удостоверений военнослужащим, а также лицам рядового и начальствующего состава производятся органами сектора безопасности и обороны, в которых они проходят или проходили службу.

Восстановление удостоверений других категорий ветеранов

Для лиц с инвалидностью в результате войны, участников войны, членов семей погибших, членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины, а также пострадавших участников Революции Достоинства документы подаются в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики по месту жительства или в ЦПАУ.

Необходимые документы:

заявление в произвольной форме (для детей до 14 лет — от родителей или законных представителей);

копия паспорта или временного удостоверения гражданина Украины (для граждан Украины);

копии документов, подтверждающих законное пребывание (для иностранцев или лиц без гражданства);

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

копия свидетельства о рождении ребенка (при необходимости);

копия документа, удостоверяющего личность законного представителя, и документа, подтверждающего его полномочия (при подаче через представителя);

фотография размером 3×4 см (для детей — по желанию);

удостоверение, подлежащее замене;

документы об изменении личных данных (при наличии);

выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны (можно получить в ЦПАУ).

Ранее Finance.ua сообщал , что Кабмин принял изменения, в соответствии с которыми добровольцы, которым статус УБД предоставило Министерство по делам ветеранов, могут подавать заявление на получение удостоверения через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

