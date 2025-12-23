На аукционе продают раритетный 113-летний электрокар (цена и внешний вид) Сегодня 18:00 — Технологии&Авто

На аукционе продают раритетный 113-летний электрокар (цена и внешний вид)

В США на аукцион был выставлен редкий электромобиль Baker Electric 1912 года выпуска.

Об этом пишет Focus.

Раритетный электрокар, по внешности больше напоминающий карету, планируют продать за сумму до 500 000 долларов.

Торги организует аукционный дом RM Sotheby’s. Цена сопоставима со стоимостью примерно пяти новых Tesla Cybertruck. Выставленный лот является примером ранней эпохи электромобилей, которые в США были распространены еще в начале XX века.

Модель имеет полное название Baker Electric Model V Special Extension Coupe. Автомобиль оснащен электромотором General Electric мощностью 8 л. с. и, что нетипично для электрокаров, механической коробкой передач.

Максимальная скорость составляет 37 км/ч, а запас хода достигает около 100 км.

По современным меркам характеристики скромные, однако в свое время это был технологически продвинутый транспорт. В начале ХХ века электромобили считались удобнее бензиновых авто, ведь не нуждались в ручном запуске двигателя.

Конкретный экземпляр был изготовлен по заказу адвоката из Огайо Хью Холлброка. Салон выполнен в каретном стиле: пассажиры сидят друг напротив друга, а вместо руля используется рычаг управления. Автомобиль неоднократно менял владельцев, а в 2012 году прошел реставрацию, во время которой аккумуляторы заменили современными.

Baker Electric остается полностью пригодным для движения и рассматривается как ценный коллекционный экземпляр ранней истории электромобилей.

