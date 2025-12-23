OpenAI запустила в Украине подписку ChatGPT Go за $4 Сегодня 02:13 — Технологии&Авто

В украинских аккаунтах ChatGPT появился новый бюджетный тариф за $4.

ChatGPT Go включает все функции бесплатной версии, а также расширенный доступ к GPT-5, создание изображений, загрузку файлов, анализ данных и других функций наряду с увеличенным контекстным окном. Тариф доступен как в мобильных приложениях Android и Apple, так и на MacOS и Windows.

Интересно, что в разных интерфейсах ChatGPT Go предлагает разную стоимость: к примеру, в бесплатной веб-версии для неавторизованных пользователей тариф предлагается по цене в $7.

Полный список стран с доступностью ChatGPT Go можно просмотреть по ссылке

Среди других доступных тарифов: ChatGPT Plus за месячную плату в $20, ChatGPT Pro за $200 и версия для бизнеса за $25.

Ранее мы сообщали , что в августе 2025 года компания OpenAI представила новый тарифный план ChatGPT Go стоимостью $4,6 в месяц, ставший самой доступной подпиской в ​​линейке сервисов компании.

