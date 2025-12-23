0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

OpenAI запустила в Украине подписку ChatGPT Go за $4

Технологии&Авто
19
OpenAI запустила в Украине подписку ChatGPT Go за $4
OpenAI запустила в Украине подписку ChatGPT Go за $4
В украинских аккаунтах ChatGPT появился новый бюджетный тариф за $4.
ChatGPT Go включает все функции бесплатной версии, а также расширенный доступ к GPT-5, создание изображений, загрузку файлов, анализ данных и других функций наряду с увеличенным контекстным окном. Тариф доступен как в мобильных приложениях Android и Apple, так и на MacOS и Windows.
OpenAI запустила в Украине подписку ChatGPT Go за $4
OpenAI запустила в Украине подписку ChatGPT Go за $4
Интересно, что в разных интерфейсах ChatGPT Go предлагает разную стоимость: к примеру, в бесплатной веб-версии для неавторизованных пользователей тариф предлагается по цене в $7.
OpenAI запустила в Украине подписку ChatGPT Go за $4
Полный список стран с доступностью ChatGPT Go можно просмотреть по ссылке.
Среди других доступных тарифов: ChatGPT Plus за месячную плату в $20, ChatGPT Pro за $200 и версия для бизнеса за $25.
Ранее мы сообщали, что в августе 2025 года компания OpenAI представила новый тарифный план ChatGPT Go стоимостью $4,6 в месяц, ставший самой доступной подпиской в ​​линейке сервисов компании.
По материалам:
ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems