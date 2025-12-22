Топ-5 автомобильных аксессуаров Сегодня 04:37 — Технологии&Авто

Топ-5 автомобильных аксессуаров

Издание SlashGear составило список пяти недорогих автомобильных аксессуаров, которые пользователи оценили как эффективные для быстрого улучшения комфорта во время езды. Все аксессуары имеют рейтинг более четырех звезд на Amazon с тысячами отзывов.

Об этом пишет SlashGear.

1. Чехол для ремня безопасности

Чехол для ремня безопасности обеспечивает дополнительную подушку. Аксессуар доступен в 18 цветовых вариантах, каждая упаковка содержит два чехла. Застежка-липучка удерживает чехол на месте. Изделие изготовлено из хлопка, наружная поверхность покрыта бархатной тканью для дополнительной мягкости. Некоторые ремни безопасности имеют острые края, которые могут вызвать порезы на коже, поэтому установка мягкого слоя предотвращает такие травмы.

2. Автомобильная подушка для шеи

Подушка для шеи заполняет промежуток между шеей и подголовником автомобиля. Аксессуар улучшает эргономику во время вождения и обеспечивает пассажирам мягкую подушку для отдыха. В упаковке две подушки, устанавливаемые одним ремнем на любое автомобильное сиденье. Подушка принимает форму шеи для лучшего комфорта. Наружная поверхность изготовлена ​​из мягкого материала, чтобы избежать раздражения.

3. Вентилируемый чехол для сиденья

Вентилируемый чехол универсально совместим со всеми транспортными средствами, поскольку размещается поверх сиденья. Достаточно положить его на сиденье и подключить к 12-вольтовому разъему автомобиля. Аксессуар имеет нескользящую поверхность и контроллер для установки скорости вентилятора. После установки чехла водители больше не потеют во время езды, особенно на спине и бедрах.

4. УФ-пленка

УФ-пленка для тонировки уменьшает ультрафиолетовые лучи на 99%, по данным производителя, что означает меньше тепла в салоне. Пользователи утверждают, что пленка блокирует блики от солнца, что облегчает обзор дороги. Некоторые пользователи говорят, что установка достаточно проста с мыльной водой, однако тем, кто не имеет опыта установки тонированных пленок, может потребоваться помощь профессионала.

5. USB-вентилятор для задних сидений

USB-вентилятор разработан специально для задних сидений. Эта пара вентиляторов эффективна, если у автомобиля нет задних вентиляционных отверстий кондиционера. Доступны три скорости, вентиляторы вращаются для изменения положения в зависимости от размещения пассажиров.

Вентиляторы поставляются с держателем для сиденья, который крепится к задней части подголовника водителя. После установки подключите вентиляторы к USB-порту автомобиля. Если автомобиль не имеет заднего порта для зарядки, можно использовать павербанк. Благодаря механизму вращения один вентилятор может быть направлен на водителя, а другой — на заднего пассажира.

