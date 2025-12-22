Nissan показал семиместный минивэн (фото) Сегодня 03:01 — Технологии&Авто

Nissan показал семиместный минивэн (фото)

Nissan готовит к запуску свой новый бюджетный минивэн Gravite, ориентированный на индийские семьи.

Модель, вмещающая до семи пассажиров, разделяет платформу и общий дизайн с Renault Triber, но получила характерные элементы стиля Nissan, включая обновленные бамперы и светодиодные фонари.

Впервые о Gravite заговорили в июле 2024 года, а тизер показали в марте 2025 года. Однако только сейчас компания официально раскрыла название модели и детали дизайна, подтвердив, что минивэн будет компактным, но максимально функциональным для семейного использования.

Передняя часть авто получила большую решетку и C-образные декоративные элементы, сзади появился новый бампер и обновленная светодиодная графика. Основной профиль остался подобным Renault Triber, однако Nissan добавил собственные стилистические штрихи, включая надпись Gravite на дверях багажника.

Фото: Сarscoops

Хотя интерьер компания пока не показала, известно, что он будет «ультрамодулярным», с трехрядным расположением сидений, что позволяет разместить до семи пассажиров. Nissan обещает высокую емкость и инновационные решения для хранения вещей внутри компактного кузова.

Под капотом ожидается 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 71 л.с., который будет передавать мощность на передние колеса через пятиступенчатую механическую или AMT коробку передач. Автомобиль будет производиться на заводе Renault в Ченнае, вместе с Triber.

