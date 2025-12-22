Теперь в Gemini можно проверить, создано ли видео с помощью ИИ
Google добавила в приложение Gemini функцию проверки видео, которая позволяет определить, был ли ролик создан или отредактирован с помощью ИИ-моделей компании.
Об этом сообщает The Verge.
Компания Google расширила возможности приложения Gemini: теперь он может проверять видео и определять, были ли они созданы или отредактированы с помощью собственных моделей искусственного интеллекта Google. Для этого пользователю достаточно загрузить видео и спросить: Было ли это сгенерировано с помощью ИИ Google?
Gemini анализирует видео и аудиодорожку на наличие SynthID — фирменного водяного знака Google для контента, созданного ИИ. В ответе приложение не ограничивается «да» или «нет», а указывает конкретные моменты в видео или звуке, где зафиксирован этот маркер.
Ранее аналогичная проверка работала только для изображений.
Функция поддерживает видео размером до 100 Мб и продолжительностью до 90 секунд и доступна на всех языках и во всех регионах, где работает приложение Gemini.
Важно, что Gemini может распознать только те видео, которые были созданы или отредактированы инструментами Google. Контент, созданный другими моделями, приложение не идентифицирует.
Поделиться новостью
Также по теме
Теперь в Gemini можно проверить, создано ли видео с помощью ИИ
США запустили в космос новый тип спутников, способных работать на очень низких орбитах
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника
ТОП-5 подержанных авто из США
Украинцы в Германии смогут пользоваться украинскими SIM-картами без платы за роуминг
Главные ошибки водителей, которые чаще всего приводят к ДТП