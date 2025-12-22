Теперь в Gemini можно проверить, создано ли видео с помощью ИИ Сегодня 01:51 — Технологии&Авто

Google добавила в приложение Gemini функцию проверки видео, которая позволяет определить, был ли ролик создан или отредактирован с помощью ИИ-моделей компании.

Об этом сообщает The Verge.

Компания Google расширила возможности приложения Gemini: теперь он может проверять видео и определять, были ли они созданы или отредактированы с помощью собственных моделей искусственного интеллекта Google. Для этого пользователю достаточно загрузить видео и спросить: Было ли это сгенерировано с помощью ИИ Google?

Gemini анализирует видео и аудиодорожку на наличие SynthID — фирменного водяного знака Google для контента, созданного ИИ. В ответе приложение не ограничивается «да» или «нет», а указывает конкретные моменты в видео или звуке, где зафиксирован этот маркер.

Ранее аналогичная проверка работала только для изображений.

Функция поддерживает видео размером до 100 Мб и продолжительностью до 90 секунд и доступна на всех языках и во всех регионах, где работает приложение Gemini.

Важно, что Gemini может распознать только те видео, которые были созданы или отредактированы инструментами Google. Контент, созданный другими моделями, приложение не идентифицирует.

