Самые надежные авто в 2025 году

Выбор нового автомобиля всегда сочетает желания и финансовые возможности, но надежность остается ключевым фактором для любого водителя.
Американское издание Consumer Reports обнародовало свой ежегодный рейтинг надежности автомобилей на 2025 год, показавший: получить беспроблемную машину можно даже без переплат за премиальные бренды.
Рейтинг составлялся на основе отзывов сотен тысяч владельцев, статистики обращений в сервисные центры и результатов краш-тестов. Такой комплексный подход позволяет оценить автомобили не только по их техническим характеристикам, но и реальному опыту эксплуатации, делая список одним из наиболее авторитетных ориентиров для покупателей.
Традиционно вершину рейтинга заняли японские бренды. Toyota и ее премиальный суббренд Lexus уже несколько лет показывают минимальное количество поломок и высокий уровень удовлетворенности клиентов. В топ-10 также вошли Subaru, Honda, Nissan и Acura, подтверждая репутацию японских автомобилей как надежных и долговечных.
Вместе с японскими марками в списке появились представители других континентов. Европейский автопром представила BMW, американские — Buick и Tesla, а также корейский Kia. Это свидетельствует о глобальной конкуренции и о том, что надежность становится приоритетом для многих производителей.
Особенно интересен факт доминирования доступных массовых брендов. Kia, Nissan и Honda предлагают модели, часто опережающие по надежности дорогие премиальные автомобили. Такая тенденция особенно важна для украинского рынка, где практичность и стоимость владения часто определяют выбор.
По материалам:
MMR
