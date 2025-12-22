Самые надежные авто в 2025 году Сегодня 06:34 — Технологии&Авто

Выбор нового автомобиля всегда сочетает желания и финансовые возможности, но надежность остается ключевым фактором для любого водителя.

Американское издание Consumer Reports обнародовало свой ежегодный рейтинг надежности автомобилей на 2025 год, показавший: получить беспроблемную машину можно даже без переплат за премиальные бренды.

Рейтинг составлялся на основе отзывов сотен тысяч владельцев, статистики обращений в сервисные центры и результатов краш-тестов. Такой комплексный подход позволяет оценить автомобили не только по их техническим характеристикам, но и реальному опыту эксплуатации, делая список одним из наиболее авторитетных ориентиров для покупателей.

Традиционно вершину рейтинга заняли японские бренды. Toyota и ее премиальный суббренд Lexus уже несколько лет показывают минимальное количество поломок и высокий уровень удовлетворенности клиентов. В топ-10 также вошли Subaru, Honda, Nissan и Acura, подтверждая репутацию японских автомобилей как надежных и долговечных.

Вместе с японскими марками в списке появились представители других континентов. Европейский автопром представила BMW, американские — Buick и Tesla, а также корейский Kia. Это свидетельствует о глобальной конкуренции и о том, что надежность становится приоритетом для многих производителей.

Особенно интересен факт доминирования доступных массовых брендов. Kia, Nissan и Honda предлагают модели, часто опережающие по надежности дорогие премиальные автомобили. Такая тенденция особенно важна для украинского рынка, где практичность и стоимость владения часто определяют выбор.

