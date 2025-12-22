Honda временно останавливает заводы в Японии и Китае из-за дефицита чипов Сегодня 05:05 — Технологии&Авто

Глобальный дефицит полупроводников продолжает оказывать влияние на автомобильную промышленность, несмотря на ожидания постепенного восстановления цепочек поставок. Японский Honda Motor Co. объявила о временной остановке производства на своих заводах в Японии и Китае, что свидетельствует о сохранении серьезных проблем с доступностью ключевых компонентов.

Где и когда Honda останавливает производство

Как сообщает Bloomberg , Honda приостановит производство на японских предприятиях 5 и 6 января. Какие заводы будут задействованы в остановке, компания не уточнила.

Кроме того, все три завода совместного предприятия Guangqi Honda Automobile Co. в Китае не будут работать в период с 29 декабря по 2 января. Это означает полную паузу производства одной из ключевых азиатских площадок Honda на несколько дней.

Хотя остановки имеют ограниченный во времени характер, они демонстрируют, что проблемы с поставкой чипов до сих пор не решены до конца.

Ожидаемое восстановление так и не произошло

Еще раньше Honda заявляла, что рассчитывает нормализовать производственные процессы с конца ноября. Однако объявления о новых остановках заводов свидетельствуют о том, что перебои в цепочках поставок оказались глубже, чем прогнозировалось.

Рынок отреагировал мгновенно: акции Honda в Токио упали примерно на 1,5% после появления новостей. Японские СМИ сообщили о подготовке к остановке производства еще до официального подтверждения компании.

Главная причина — полупроводниковый дефицит

Основным фактором, который продолжает давить на автопроизводителя, остается нехватка полупроводников. Проблема обострилась после того, как Китай заблокировал экспорт продукции Nexperia BV, производителя чипов, принадлежащего китайской компании Wingtech Technology Co.

Именно Nexperia поставляет полупроводники, широко используемые в автомобильных системах управления. Речь идет не о высокопроизводительных процессорах, а о базовых, но критически важных компонентах.

