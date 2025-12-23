Разработчики Airbus представили новейшие разведывательные дроны 23.12.2025, 01:12 — Технологии&Авто

Европейское агентство морской безопасности заключило соглашение с компанией Airbus на 30 млн евро для развертывания беспилотных летательных систем Flexrotor, которые должны усилить морское наблюдение в Европе. Начало сделок запланировано на 2026 год.

Flexrotor станет первым беспилотником этого типа, работающим в Европе на регулярной основе. Это аппарат вертикального взлета и посадки весом около 25 кг, способный находиться в воздухе более 12 часов, а в версии для EMSA — около 10 часов. Для запуска требуется площадь всего 3,7×3,7 метра, что делает его пригодным для экспедиционных задач в отдаленных регионах и на кораблях. Система обеспечивает передачу оптических, инфракрасных и радарных данных в реальном времени в центр управления EMSA RPAS Data Centre, что позволяет национальным службам отслеживать операции онлайн.

По словам руководителя подразделения беспилотных систем Airbus Helicopters Виктора Жерина-Розе, Flexrotor уже показал эффективность во время демонстрационных полетов и способен нести разнообразное оборудование для разведки и мониторинга. Новые системы помогут береговой охране выполнять поисково-спасательные миссии, контролировать рыбалку, предотвращать незаконные морские операции, загрязнение окружающей среды и контрабанду.

Контракт предусматривает возможность одновременного развертывания двух миссий в разных странах с потенциалом расширения. Сначала сделка будет действовать два года с возможностью двух ежегодных продлений, а выполнение миссий будет осуществлять французский оператор Extensee.

