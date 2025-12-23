Nissan запустил в продажу флагманский электромобиль (фото) Сегодня 04:38 — Технологии&Авто

Nissan запустил в продажу флагманский электромобиль (фото)

Электромобиль Nissan Ariya прошел плановое обновление и выходит на рынок. Кроссовер сменился снаружи и получил новое оборудование.

Подробности авто раскрыли на сайте Nissan.

Цена Nissan Ariya

Электрокроссовер начали продавать на родине — в Японии. Цена Nissan Ariya 2026 составляет от 6 675 900 до 8 072 900 иен ($42 400 — 51 300).

Почему Nissan Ariya называют младшим братом Leaf

Новый Nissan Ariya стал похож на младшего брата Leaf третьего поколения, что и не удивительно, ведь модели построены на одной платформе. Флагманский электрокар марки получил новую переднюю часть с тоненькими стреловидными фарами. Кроме того, расширили цветовую палитру и предложили новые 20-дюймовые диски.

Характеристики Nissan Ariya

Салон Nissan Ariya 2026 остается знакомым, однако электрокроссовер получил усовершенствованную мультимедийную систему с сервисами Google.

Электромобиль Nissan Ariya вышел на рынок в переднеприводных версиях мощностью 218 и 242 л.с. Полноприводные варианты на 340 и 394 л.с. появятся позже, а в марте дебютирует обновленный заряженный электрокроссовер Nissan Ariya Nismo на 435 л. с.

По-прежнему доступны батареи емкостью 66 и 91 кВт∙ч: запас хода Nissan Ariya составляет от 460 до 640 км. Новацией стала функция двунаправленной зарядки, то есть автомобиль теперь может питать электроприборы.

По материалам:

