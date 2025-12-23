Nissan запустил в продажу флагманский электромобиль (фото)
Электромобиль Nissan Ariya прошел плановое обновление и выходит на рынок. Кроссовер сменился снаружи и получил новое оборудование.
Подробности авто раскрыли на сайте Nissan.
Цена Nissan Ariya
Электрокроссовер начали продавать на родине — в Японии. Цена Nissan Ariya 2026 составляет от 6 675 900 до 8 072 900 иен ($42 400 — 51 300).
Почему Nissan Ariya называют младшим братом Leaf
Новый Nissan Ariya стал похож на младшего брата Leaf третьего поколения, что и не удивительно, ведь модели построены на одной платформе. Флагманский электрокар марки получил новую переднюю часть с тоненькими стреловидными фарами. Кроме того, расширили цветовую палитру и предложили новые 20-дюймовые диски.
Характеристики Nissan Ariya
Салон Nissan Ariya 2026 остается знакомым, однако электрокроссовер получил усовершенствованную мультимедийную систему с сервисами Google.
Электромобиль Nissan Ariya вышел на рынок в переднеприводных версиях мощностью 218 и 242 л.с. Полноприводные варианты на 340 и 394 л.с. появятся позже, а в марте дебютирует обновленный заряженный электрокроссовер Nissan Ariya Nismo на 435 л. с.
По-прежнему доступны батареи емкостью 66 и 91 кВт∙ч: запас хода Nissan Ariya составляет от 460 до 640 км. Новацией стала функция двунаправленной зарядки, то есть автомобиль теперь может питать электроприборы.
Ранее мы сообщали, что Nissan представила стильного конкурента Tesla Model Y со сверхбыстрой зарядкой.
