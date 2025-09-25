Airbus обновляет самолет А220 (детали) Сегодня 22:49 — Фондовый рынок

Европейский концерн Airbus анонсировал выпуск обновленной версии узкофюзеляжного двухмоторного самолета А220 с увеличенной емкостью. Об этом сообщает AviaNews

Новая версия самолета, представленная в 2026 году, получит интерьер Airspace с увеличенными на 15% полками для багажа. При этом сами полки станут легче на 20% и будут удобнее в использовании. Отмечается, что благодаря более легким полкам уменьшится расход авиакомпаний на топливо.

Еще одним важным новшеством в интерьере станет современная LED-система освещения с миллионами оттенков. Это позволит авиакомпаниям использовать штатное освещение для оформления салона в свой фирменный стиль. Также это позволит имитировать в салоне любое время суток — рассвет, день, закат, ночь.

Airbus также изменил общую компоновку салона, благодаря чему новая версия A220 получит 160 посадочных мест, на 10 больше, чем сейчас. Благодаря этому, загруженные маршруты могут стать более прибыльными на 7%, что станет существенным показателем для низкорентабельной отрасли авиаперевозок.

Европейский авиастроительный концерн надеется, что новая версия самолета сможет пройти сертификацию уже к 2027 году.

