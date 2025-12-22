Еще 23 АЗС Коломойского переходят под контроль нового владельца
Антимонопольный комитет разрешил ЧП «Укрпаллетсистем», оператору сети АЗС UPG, взять в аренду еще 23 автозаправочных комплекса, ранее входивших в орбиту группы «Приват».
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Речь идет об активах, формально оформленных на ряд отдельных юрлиц, но ранее работавших в единой системе топливного бизнеса Игоря Коломойского.
Согласно решению АМКУ, UPG получила разрешение на аренду заправок, принадлежащих семи компаниям.
Как отмечено в решении, UPG разрешили взять в аренду:
- 8 АЗК, принадлежащих ООО «ТАРОС ГРУПП»
- 3 АЗК, принадлежащих ООО «ВЕРТИКС-МОЛ»
- 2 АЗК, принадлежащих ООО «СКАЙ ПРОЕКТ»
- 3 АЗК, принадлежащих ООО «ЖАСМИ ТРЕЙД»
- 2 АЗК, принадлежащих ООО «ЛАЙК ИНВЕСТ»
- 2 АЗК, принадлежащих ООО «ТЕКИЛА ГОЛД»
- 3 АЗК, принадлежащих ООО «АЛЬБИЛЕНД».
Все эти компании ранее фигурировали в топливном бизнесе группы «Приват», хоть и были разбросаны по разным юрисдикциям и реестрам.
