Еще 23 АЗС Коломойского переходят под контроль нового владельца

Антимонопольный комитет разрешил ЧП «Укрпаллетсистем», оператору сети АЗС UPG, взять в аренду еще 23 автозаправочных комплекса, ранее входивших в орбиту группы «Приват».

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ

Речь идет об активах, формально оформленных на ряд отдельных юрлиц, но ранее работавших в единой системе топливного бизнеса Игоря Коломойского.

Согласно решению АМКУ, UPG получила разрешение на аренду заправок, принадлежащих семи компаниям.

Как отмечено в решении, UPG разрешили взять в аренду:

8 АЗК, принадлежащих ООО «ТАРОС ГРУПП»

3 АЗК, принадлежащих ООО «ВЕРТИКС-МОЛ»

2 АЗК, принадлежащих ООО «СКАЙ ПРОЕКТ»

3 АЗК, принадлежащих ООО «ЖАСМИ ТРЕЙД»

2 АЗК, принадлежащих ООО «ЛАЙК ИНВЕСТ»

2 АЗК, принадлежащих ООО «ТЕКИЛА ГОЛД»

3 АЗК, принадлежащих ООО «АЛЬБИЛЕНД».

Все эти компании ранее фигурировали в топливном бизнесе группы «Приват», хоть и были разбросаны по разным юрисдикциям и реестрам.

Економічна Правда По материалам:

