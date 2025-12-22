Укрзализныця сообщила, какие поезда задерживаются из-за аварии под Коростенем (список)
Из-за аварии на железной дороге неподалеку от Коростеня ряд пассажирских поездов продолжает курсировать по объездному маршруту, а значит — с задержкой.
Об этом сообщает «Укрзализныця».
«Ряд пассажирских поездов продолжает курсировать по объездному маршруту, а значит — с задержкой относительно стандартного графика», — говорится в сообщении.
Так, поезд Харьков — Ужгород задерживается на 7 часов 24 минуты, Хелм — Киев, Варшава — Киев и Перемышль — Киев задерживаются на три часа.
• № 45/46 Харьков — Ужгород (+7:24)
• № 19/20 Хелм — Киев (+3:10)
• № 67/68 Варшава — Киев (+3:10)
• № 715/716 Перемышль — Киев (+3:02)
• № 27/28 Чоп — Киев (+2:20)
• № 749/750 Киев — Вена (+2:07)
• № 351/352 Кишинев — Киев (+2:05)
• № 63/64 Харьков — Перемышль (+2:04)
• № 111/112 Изюм — Львов (+2:04)
• № 107/108 Солотвино — Киев (+2:00)
• № 773/774 Жмеринка — Конотоп (+2 часа)
• № 705/706 Перемышль — Киев (+1:30)
«Укрзализныця» сообщает, что под Коростенем продолжаются восстановительные работы с привлечением всей необходимой техники и служб.
Поделиться новостью
Также по теме
Укрзализныця сообщила, какие поезда задерживаются из-за аварии под Коростенем (список)
Как будет работать «Укрпочта» і Новая почта на праздники (график)
Наличные должны работать: в НКЦБФР объяснили важность принятия законопроекта о личных инвестсчетах
TikTok подписал соглашение о продаже американского подразделения инвесторам из США — Axios
Когда добро важнее конкуренции: ПУМБ и Сбербанк объединились ради жизни
Метинвест приобрел румынский трубный завод — детали