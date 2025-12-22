Укрзализныця сообщила, какие поезда задерживаются из-за аварии под Коростенем (список) Сегодня 15:12 — Фондовый рынок

Укрзализныця сообщила, какие поезда задерживаются из-за аварии под Коростенем (список)

Из-за аварии на железной дороге неподалеку от Коростеня ряд пассажирских поездов продолжает курсировать по объездному маршруту, а значит — с задержкой.

Об этом сообщает «Укрзализныця».

«Ряд пассажирских поездов продолжает курсировать по объездному маршруту, а значит — с задержкой относительно стандартного графика», — говорится в сообщении.

Так, поезд Харьков — Ужгород задерживается на 7 часов 24 минуты, Хелм — Киев, Варшава — Киев и Перемышль — Киев задерживаются на три часа.

• № 45/46 Харьков — Ужгород (+7:24)

• № 19/20 Хелм — Киев (+3:10)

• № 67/68 Варшава — Киев (+3:10)

• № 715/716 Перемышль — Киев (+3:02)

• № 27/28 Чоп — Киев (+2:20)

• № 749/750 Киев — Вена (+2:07)

• № 351/352 Кишинев — Киев (+2:05)

• № 63/64 Харьков — Перемышль (+2:04)

• № 111/112 Изюм — Львов (+2:04)

• № 107/108 Солотвино — Киев (+2:00)

• № 773/774 Жмеринка — Конотоп (+2 часа)

• № 705/706 Перемышль — Киев (+1:30)

«Укрзализныця» сообщает, что под Коростенем продолжаются восстановительные работы с привлечением всей необходимой техники и служб.

