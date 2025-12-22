0 800 307 555
Фондовый рынок
НКЦБФР включила в список сомнительных инвестиционных проектов еще два кейса
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще два кейса.
Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.
«Комиссия продолжает работать над обеспечением защиты инвесторов — на очередном заседании был обновлен список потенциально опасных инвестиционных проектов», — говорится в сообщении.
Список содержит уже 458 проектов, по которым существуют признаки мошенничества или нарушений законодательства.
К списку добавили следующие SCAM-проекты:

Типичные признаки рисковых инвестпроектов:

  • нет лицензий и понятной информации об организаторах;
  • отсутствуют подтверждающие документы;
  • нет должного регулирования или надзора;
  • применяется навязчивая реклама;
  • обещают нереально высокие прибыли;
  • не говорят о возможных рисках.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам презентовала законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно механизмов поощрения индивидуального инвестирования и поддержки национальных эмитентов» относительно лицевых инвестиционных счетов.
Механизм работы счета предусматривает размещение средств сроком на 5 лет с инвестированием в отечественные ценные бумаги. Если денежные средства находятся на счете в течение всего периода, полученная прибыль не облагается налогом. При досрочном снятии применяются стандартные правила налогообложения.
Введение ОІР позволит привлечь в экономику неработающие средства и увеличить налоговые поступления без риска для государственного бюджета. В чем суть инициативы — рассказываем здесь.
📢 Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на InvestMarket от «Минфин».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
