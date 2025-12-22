НКЦБФР включила в список сомнительных инвестиционных проектов еще два кейса Сегодня 16:44 — Фондовый рынок

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще два кейса.

Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.

«Комиссия продолжает работать над обеспечением защиты инвесторов — на очередном заседании был обновлен список потенциально опасных инвестиционных проектов», — говорится в сообщении.

Список содержит уже 458 проектов, по которым существуют признаки мошенничества или нарушений законодательства.

К списку добавили следующие SCAM-проекты:

Типичные признаки рисковых инвестпроектов:

нет лицензий и понятной информации об организаторах;

отсутствуют подтверждающие документы;

нет должного регулирования или надзора;

применяется навязчивая реклама;

обещают нереально высокие прибыли;

не говорят о возможных рисках.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам презентовала законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно механизмов поощрения индивидуального инвестирования и поддержки национальных эмитентов» относительно лицевых инвестиционных счетов.

Механизм работы счета предусматривает размещение средств сроком на 5 лет с инвестированием в отечественные ценные бумаги. Если денежные средства находятся на счете в течение всего периода, полученная прибыль не облагается налогом. При досрочном снятии применяются стандартные правила налогообложения.

Введение ОІР позволит привлечь в экономику неработающие средства и увеличить налоговые поступления без риска для государственного бюджета. В чем суть инициативы — рассказываем здесь

