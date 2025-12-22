Наличные должны работать: в НКЦБФР объяснили важность принятия законопроекта о личных инвестсчетах
Украина готовится к запуску нового финансового инструмента — лицевых инвестиционных счетов (ЛИС). Введение ЛИС позволит привлечь в экономику неработающие средства и увеличить налоговые поступления без риска для государственного бюджета.
Об этом заявил глава НКЦБФР Руслан Магомедов во время презентации законопроекта № 14296 о запуске ЛИС, сообщает пресс-служба НКЦБФР.
В чем суть инициативы
Механизм предусматривает налоговую льготу только для долгосрочных инвестиций: если проинвестированные средства продержать на счете 5 лет, то по истечении этого срока вся прибыль за это время исключается из налогооблагаемой базы и не подлежит декларированию физическим лицом — по аналогии с ОВГЗ. В случае досрочного снятия средств (менее 5 лет) все налоги уплачиваются в полном объеме.
Личные инвестиционные счета ориентированы на средства, которые сейчас:
- лежат в наличных деньгах;
- хранятся на счетах без участия в экономике;
- вложены в валюту без налогового эффекта.
По последним данным, на счетах украинцев в общей сложности хранится около триллиона гривен. Также, по данным специального опроса, граждане преимущественно хранят деньги следующими способами:
- 59% - наличными дома;
- 21% - на текущих или депозитных счетах;
- остальные используют другие способы.
«Таким образом, запуская личные инвестсчета, мы сможем увеличить налоговую базу за счет денег, которые сейчас вообще не генерируют поступлений. Их вовлечение в экономику означает развитие бизнеса, создание рабочих мест и рост экономики», — объяснил Магомедов.
Еще одно преимущество ЛИС — минимизация бюрократии для эмитентов и инвесторов. Сегодня администрирование налогов для тысяч мелких инвесторов создает значительные затраты и часто сдерживает развитие рынка. В данной модели инвестиционные компании берут на себя весь учет и взаимодействие с налоговыми органами.
Для граждан это означает отсутствие необходимости подавать декларации, а для эмитентов — освобождение от массового администрирования налогов.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам презентовала законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно механизмов поощрения индивидуального инвестирования и поддержки национальных эмитентов» относительно лицевых инвестиционных счетов.
📢 Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на InvestMarket от «Минфин».
Поделиться новостью
Также по теме
Наличные должны работать: в НКЦБФР объяснили важность принятия законопроекта о личных инвестсчетах
TikTok подписал соглашение о продаже американского подразделения инвесторам из США — Axios
Когда добро важнее конкуренции: ПУМБ и Сбербанк объединились ради жизни
Метинвест приобрел румынский трубный завод — детали
Маленьким госбанкам, нарушающим требования к капиталу, нужно иметь план действий — НБУ
В Хмельницкой области построят индустриальный парк