0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Наличные должны работать: в НКЦБФР объяснили важность принятия законопроекта о личных инвестсчетах

Фондовый рынок
18
Наличные должны работать: в НКЦБФР объяснили важность принятия законопроекта о личных инвестсчетах
Наличные должны работать: в НКЦБФР объяснили важность принятия законопроекта о личных инвестсчетах
Украина готовится к запуску нового финансового инструмента — лицевых инвестиционных счетов (ЛИС). Введение ЛИС позволит привлечь в экономику неработающие средства и увеличить налоговые поступления без риска для государственного бюджета.
Об этом заявил глава НКЦБФР Руслан Магомедов во время презентации законопроекта № 14296 о запуске ЛИС, сообщает пресс-служба НКЦБФР.

В чем суть инициативы

Механизм предусматривает налоговую льготу только для долгосрочных инвестиций: если проинвестированные средства продержать на счете 5 лет, то по истечении этого срока вся прибыль за это время исключается из налогооблагаемой базы и не подлежит декларированию физическим лицом — по аналогии с ОВГЗ. В случае досрочного снятия средств (менее 5 лет) все налоги уплачиваются в полном объеме.
Личные инвестиционные счета ориентированы на средства, которые сейчас:
  • лежат в наличных деньгах;
  • хранятся на счетах без участия в экономике;
  • вложены в валюту без налогового эффекта.
По последним данным, на счетах украинцев в общей сложности хранится около триллиона гривен. Также, по данным специального опроса, граждане преимущественно хранят деньги следующими способами:
  • 59% - наличными дома;
  • 21% - на текущих или депозитных счетах;
  • остальные используют другие способы.
«Таким образом, запуская личные инвестсчета, мы сможем увеличить налоговую базу за счет денег, которые сейчас вообще не генерируют поступлений. Их вовлечение в экономику означает развитие бизнеса, создание рабочих мест и рост экономики», — объяснил Магомедов.
Еще одно преимущество ЛИС — минимизация бюрократии для эмитентов и инвесторов. Сегодня администрирование налогов для тысяч мелких инвесторов создает значительные затраты и часто сдерживает развитие рынка. В данной модели инвестиционные компании берут на себя весь учет и взаимодействие с налоговыми органами.
Для граждан это означает отсутствие необходимости подавать декларации, а для эмитентов — освобождение от массового администрирования налогов.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам презентовала законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно механизмов поощрения индивидуального инвестирования и поддержки национальных эмитентов» относительно лицевых инвестиционных счетов.
📢 Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на InvestMarket от «Минфин».
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems