Наличные должны работать: в НКЦБФР объяснили важность принятия законопроекта о личных инвестсчетах Сегодня 08:31 — Фондовый рынок

Наличные должны работать: в НКЦБФР объяснили важность принятия законопроекта о личных инвестсчетах

Украина готовится к запуску нового финансового инструмента — лицевых инвестиционных счетов (ЛИС). Введение ЛИС позволит привлечь в экономику неработающие средства и увеличить налоговые поступления без риска для государственного бюджета.

Об этом заявил глава НКЦБФР Руслан Магомедов во время презентации законопроекта № 14296 о запуске ЛИС, сообщает пресс-служба НКЦБФР.

В чем суть инициативы

Механизм предусматривает налоговую льготу только для долгосрочных инвестиций: если проинвестированные средства продержать на счете 5 лет, то по истечении этого срока вся прибыль за это время исключается из налогооблагаемой базы и не подлежит декларированию физическим лицом — по аналогии с ОВГЗ. В случае досрочного снятия средств (менее 5 лет) все налоги уплачиваются в полном объеме.

Личные инвестиционные счета ориентированы на средства, которые сейчас:

лежат в наличных деньгах;

хранятся на счетах без участия в экономике;

вложены в валюту без налогового эффекта.



По последним данным, на счетах украинцев в общей сложности хранится около триллиона гривен. Также, по данным специального опроса, граждане преимущественно хранят деньги следующими способами:

59% - наличными дома;

21% - на текущих или депозитных счетах;

остальные используют другие способы.

«Таким образом, запуская личные инвестсчета, мы сможем увеличить налоговую базу за счет денег, которые сейчас вообще не генерируют поступлений. Их вовлечение в экономику означает развитие бизнеса, создание рабочих мест и рост экономики», — объяснил Магомедов.

Еще одно преимущество ЛИС — минимизация бюрократии для эмитентов и инвесторов. Сегодня администрирование налогов для тысяч мелких инвесторов создает значительные затраты и часто сдерживает развитие рынка. В данной модели инвестиционные компании берут на себя весь учет и взаимодействие с налоговыми органами.

Для граждан это означает отсутствие необходимости подавать декларации, а для эмитентов — освобождение от массового администрирования налогов.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам презентовала законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно механизмов поощрения индивидуального инвестирования и поддержки национальных эмитентов» относительно лицевых инвестиционных счетов.

📢 Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на InvestMarket от «Минфин»

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.