Как будет работать «Укрпочта» і Новая почта на праздники (график)

«Укрпочта» показала график работы на Рождество и Новый год.
Об этом говорится в сообщении гендиректора «Укрпочты» Игоря Смилянского.
24 и 25 декабря — Укрпочта и ее отделения работают по привычному графику.
31 декабря — короткий день, чтобы все успели встретить Новый год с семьями.
1 января в Укрпочте будет выходной.
2 января, как обычно, ждут вас в отделениях.
Он также напомнил, что на этой неделе, а именно 24 декабря, в канун Рождества, последний день приема заявки по программе «Зимняя поддержка».
«Если планируете это сделать через Укрпочту, как это уже сделали более 1,7 миллиона украинцев, не медлите и точно не откладывайте на последний день. Зная врага, он может попытаться испортить Рождество. Не менее важно — идет последняя неделя, когда можно подписаться на филателистический абонемент Укрпочты на 2026 год и получать эксклюзивные выпуски. На этой неделе выйдет последняя марка в этом году — рождественская, и выйдет она очень особенной. Так что если кому-то себе нужен хороший подарок — не пропустите ее в нашем онлайн-маркете: postmark.ukrposhta.ua», — написал Смилянский.
Ранее Укрпочта снизила тариф на мелкие международные отправления еще для 24 стран, что делает доставку более доступной для частных отправителей и малого бизнеса. Кроме популярных направлений вроде США, Канады, Германии или Австралии, тариф подешевел и для таких стран.
Укрпочта запустила первый почтомат в Киеве. Он расположен на Майдане Незалежности.
Новая почта
Компания «Новая почта» не будет менять график работы на рождество, будет сокращен день 31 декабря и выходной 1 января.
Об этом сообщает пресслужба компании.
24 и 25 декабря отделения «Новой почты» будут работать по обычному графику, в то же время 31 декабря будет сокращен рабочий день — до 17:00, а 1 января 2026 — выходной.
