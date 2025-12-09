Укрпочта снизила тариф на доставку за границу — детали Сегодня 15:02 — Личные финансы

Украинцы, которые отправляют небольшие посылки за границу, теперь могут делать это дешевле.

Укрпочта снизила тариф на мелкие международные отправления еще для 24 стран, что делает доставку более доступной для частных отправителей и малого бизнеса.

Об этом говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении Finance.ua.

Для каких стран действует сниженный тариф

Услуга «Мелкий пакет Prime» теперь включает 109 стран мира.

Кроме популярных направлений вроде США, Канады, Германии или Австралии тариф подешевел и для:

Ватикана,

Албании,

Алжира,

Андорры,

Армении,

Монако,

Черногории,

Гренландии и других стран.

Сколько можно сэкономить

Экономия в зависимости от направления составляет от 11 до 25%.

Для примера: отправление весом до 100 г раньше стоило около $7,26. Теперь его можно отправить за $5,5.

Это особенно актуально для продавцов на международных маркетплейсах, регулярно отправляющих небольшие заказы — украшения, аксессуары, сувенирную продукцию и т. д.

Детали доставки

Небольшие пакеты в ключевые страны ЕС и США обычно прибывают в течение 7−14 дней.

Тариф Prime предусматривает доставку непосредственно до почтовогой ящика получателя.

С обновленными тарифами можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что Укрпочта как член Всемирного почтового союза имеет возможность доставлять отправления по любому адресу более чем в 230 странах и территориях мира. Партнерская сеть национальных почт состоит из более чем 660 тысяч отделений, обслуживающих 5,3 миллиона почтовиков.

