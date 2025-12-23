0 800 307 555
Инвесткомпаниям изменяют правила: что планирует регулятор рынка капитала

Фондовый рынок
23
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила проект решения «О внесении изменений в решение НКЦБФР от 3 ноября 2020 г. № 640», которым предусмотрено обновление требований к деятельности по торговле финансовыми инструментами.
Об этом идет речь на сайте регулятора.
Изменения касаются брокерской и дилерской деятельности, андеррайтинга, а также управления портфелем финансовых инструментов.
Проектом предлагается обновление требований к деятельности инвестиционных фирм, в том числе в части:
  • внутренних документов инвестиционной компании;
  • операционных требований и ограничений;
  • заключения личных сделок;
  • мер по предотвращению конфликта интересов;
  • использования программно-технического комплекса;
  • процедур предотвращения злоупотреблений на рынках капитала;
  • работы с клиентами, в частности информирования об услугах и финансовых инструментах, оценки клиентов, применения мер по достижению наилучшего результата для клиента, а также отчетности;
  • осуществления деятельности по управлению портфелем финансовых инструментов и андеррайтинга;
  • предоставления инвестиционных советов и осуществления инвестиционных исследований;
  • деятельности маркет-мейкеров;
  • осуществления маржинальных операций.
Кроме того, проектом предусматривается внедрение института связанных агентов и внедрение в деятельность инвестиционных фирм инструментов поддержки рыночной цены, в частности, мер стабилизации.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам презентовала законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно механизмов поощрения индивидуального инвестирования и поддержки национальных эмитентов» относительно лицевых инвестиционных счетов.
Введение лицевых инвестиционных счетов позволит привлечь в экономику неработающие средства и увеличить налоговые поступления без риска для государственного бюджета.
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
