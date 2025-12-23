Инвесткомпаниям изменяют правила: что планирует регулятор рынка капитала
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила проект решения «О внесении изменений в решение НКЦБФР от 3 ноября 2020 г. № 640», которым предусмотрено обновление требований к деятельности по торговле финансовыми инструментами.
Об этом идет речь на сайте регулятора.
Изменения касаются брокерской и дилерской деятельности, андеррайтинга, а также управления портфелем финансовых инструментов.
Проектом предлагается обновление требований к деятельности инвестиционных фирм, в том числе в части:
- внутренних документов инвестиционной компании;
- операционных требований и ограничений;
- заключения личных сделок;
- мер по предотвращению конфликта интересов;
- использования программно-технического комплекса;
- процедур предотвращения злоупотреблений на рынках капитала;
- работы с клиентами, в частности информирования об услугах и финансовых инструментах, оценки клиентов, применения мер по достижению наилучшего результата для клиента, а также отчетности;
- осуществления деятельности по управлению портфелем финансовых инструментов и андеррайтинга;
- предоставления инвестиционных советов и осуществления инвестиционных исследований;
- деятельности маркет-мейкеров;
- осуществления маржинальных операций.
Кроме того, проектом предусматривается внедрение института связанных агентов и внедрение в деятельность инвестиционных фирм инструментов поддержки рыночной цены, в частности, мер стабилизации.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам презентовала законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно механизмов поощрения индивидуального инвестирования и поддержки национальных эмитентов» относительно лицевых инвестиционных счетов.
Введение лицевых инвестиционных счетов позволит привлечь в экономику неработающие средства и увеличить налоговые поступления без риска для государственного бюджета.
