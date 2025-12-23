Инвесткомпаниям изменяют правила: что планирует регулятор рынка капитала Сегодня 08:34 — Фондовый рынок

Инвесткомпаниям изменяют правила: что планирует регулятор рынка капитала

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила проект решения «О внесении изменений в решение НКЦБФР от 3 ноября 2020 г. № 640», которым предусмотрено обновление требований к деятельности по торговле финансовыми инструментами.

Об этом идет речь на сайте регулятора.

Изменения касаются брокерской и дилерской деятельности, андеррайтинга, а также управления портфелем финансовых инструментов.

Проектом предлагается обновление требований к деятельности инвестиционных фирм, в том числе в части:

внутренних документов инвестиционной компании;

операционных требований и ограничений;

заключения личных сделок;

мер по предотвращению конфликта интересов;

использования программно-технического комплекса;

процедур предотвращения злоупотреблений на рынках капитала;

работы с клиентами, в частности информирования об услугах и финансовых инструментах, оценки клиентов, применения мер по достижению наилучшего результата для клиента, а также отчетности;

осуществления деятельности по управлению портфелем финансовых инструментов и андеррайтинга;

предоставления инвестиционных советов и осуществления инвестиционных исследований;

деятельности маркет-мейкеров;

осуществления маржинальных операций.

Кроме того, проектом предусматривается внедрение института связанных агентов и внедрение в деятельность инвестиционных фирм инструментов поддержки рыночной цены, в частности, мер стабилизации.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам презентовала законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно механизмов поощрения индивидуального инвестирования и поддержки национальных эмитентов» относительно лицевых инвестиционных счетов.

Введение лицевых инвестиционных счетов позволит привлечь в экономику неработающие средства и увеличить налоговые поступления без риска для государственного бюджета.

