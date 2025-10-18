ТОП-7 мифов о боевых выплатах военным Сегодня 14:12 — Личные финансы

ТОП-7 мифов о боевых выплатах военным

Из-за сложной процедуры и недостаточной осведомленности многие военные не обращаются за причитающимися им выплатами или не оспаривают неправомерные отказы.

Юристы общественной организации «Принцип» рассказали , какие мифы чаще всего мешают защитникам получить деньги от государства.

Миф 1. Без заключения ВВК выплаты не начислят

На самом же деле для начисления выплат достаточно справки об обстоятельствах травмы, в которой указано, что ранение было получено «в связи с Защитой Родины».

Читайте также ВР установила новые льготы для военных, ВПЛ и бизнеса с прифронтовых территорий

Заключение ВВК требуется только при отсутствии такой справки или для оформления длительного лечения (более четырех месяцев) после тяжелого ранения.

Миф 2. Боевые не полагаются тем, кто вне штата

Юристы объясняют, если раненый боец ​​находится на лечении, но его вывели за штат (в том числе на протяжение более чем два месяца), он сохраняет право на 100 тысяч гривен и зарплату.

Миф 3. Выплаты могут получить только тяжелораненые

Дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен во время стационарного лечения начисляется всем военным, независимо от тяжести ранения.

Читайте также Правительство приняло изменения для улучшения условий службы и поддержки военных

По словам специалистов, признание ранения тяжелым является основанием для выплаты вознаграждения только во время отпуска для лечения.

Миф 4. Боевые не получить, если был перерыв в лечении

Если между госпитализацией после ранения был отпуск по состоянию здоровья, ежегодный отпуск или возвращение на службу, доплату военнослужащему возобновляют после продолжения лечения.

Миф 5. Выплаты начисляют в течение первых четырех месяцев стационарного лечения

Военные имеют право на боевые выплаты до 12 месяцев лечения, однако после четырех месяцев непрерывного лечения необходимо получить новое заключение ВВК и подать его в часть.

По словам юристов, военному следует также написать рапорт о перерасчете, выплате денежного довольствия и дополнительного вознаграждения.

К нему необходимо добавить справку об обстоятельствах получения травмы и выписки.

Читайте также Новый механизм мобилизации: какие данные получат ТЦК и где будут искать военнообязанных

Как отмечают специалисты, если военный не помнит, какие выплаты ему уже начисляли, он может через рапорт получить в своей части справку обо всех выплаченных суммах.

Миф 6. Помощь лучше оформлять после увольнения

Если военнослужащему установили инвалидность или утрату трудоспособности, документы на единовременную денежную помощь (ЕДП) можно подавать, не дожидаясь увольнения.

Миф 7. Зарплата вне штата составляет 600−800 гривен в месяц

В первые два месяца после перевода за штат военным должны выплачивать полную месячную зарплату (от 20 тыс. грн).

Впоследствии — оклад по званию и надбавки за выслугу лет (ориентировочно 600−800 гривен в месяц).

Читайте также Штрафы за нарушение военного учета: в каких областях больше всего наказывают

Военные, которые уже не проходят стационарное лечение, но из-за ранений имеют заключение ВВК об ограниченной пригодности к службе или непригодности с пересмотром, в течение первых двух месяцев получают денежное довольствие в размере месячной зарплаты.

В дальнейшем выплаты начисляются по окладу по воинскому званию с надбавками за выслугу лет, к которым добавляется дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен.

нуждающимся в длительном стационарном лечении из-за заболевания или ранения, ежемесячно будут выплачивать 50 тыс. грн. Finance.ua уже писал , что военным после плена,нуждающимся в длительном стационарном лечении из-за заболевания или ранения, ежемесячно будут выплачивать 50 тыс. грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.