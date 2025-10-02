0 800 307 555
Правительство приняло изменения для улучшения условий службы и поддержки военных

Правительство приняло изменения для улучшения условий службы и поддержки военных
www.kmu.gov.ua
Вчера, в День защитников и защитниц Украины, правительство приняло ряд изменений для улучшения условий службы и поддержки военных.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Какие решения приняли

1. Правительство упростило процедуру перевода военнослужащих между ВСУ и Нацгвардией.
«Раньше можно было переходить только между частями внутри одной структуры. Теперь военные смогут подать электронный рапорт через приложение Армия+, чтобы сменить место службы между Вооруженными Силами и Нацгвардией», — отметила глава правительства.
Также установлены четкие сроки рассмотрения всех переводов:
  • — командир воинской части должен отреагировать на приказ в течение 3 суток;
  • кадровый центр ВСУ в течение 5 дней рассматривает обоснованные ходатайства командира об отмене перевода.
Данное решение дает военным больше возможностей реализовать свой профессиональный потенциал.
2. Защитники, проходившие лечение за границей, получат от государства компенсацию на дорогу домой.
«Расходы на это уже предусмотрены в проекте Госбюджета. Военные должны чувствовать поддержку государства на всех этапах, в частности, это касается лечения и реабилитации», — подчеркнула Юлия Свириденко.
3. Повторный ввоз комплектующих для производителей оружия теперь не облагается налогом, если во время выполнения госконтрактов комплектующие были уничтожены.
Также для таких случаев изменили правила отчетности на таможне. Подробно об этом рассказали здесь.
4. Определили порядок направления украинских военных в Совместный центр НАТО-Украина JATEC в польском Быдгоще.
Это позволит развивать совместные проекты с НАТО и повышать совместимость наших армий.
Украинские военные в центре будут работать над современными подходами к оборонному планированию и применением технологий на поле боя. Боевой опыт Сил обороны Украины — уникальный, полученный в условиях сухопутной войны, самой большой со времен Второй мировой", — сообщила премьер-министр.
Юлия Свириденко также выразила признательность Защитникам и Защитницам государства: «ВСУ, НГУ, СБУ, ГУР, СВР, ГПСУ, боевые подразделения Нацполиции — благодарим всех, кто взял на себя большую ответственность защиты государства. Вы — пример мужества и гордости Украины».
Payment systems