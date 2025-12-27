0 800 307 555
С 1 января в Польше вырастет минимальная почасовая ставка

С 1 января в Польше вырастет минимальная почасовая ставка — самая низкая допустимая сумма, которую можно выплатить лицу, работающему по договору поручения или оказывающему услуги в рамках взаимодействия между предприятиями (B2B).
Об этом пишет inpoland.
«Она была введена для уменьшения количества ситуаций, когда подрядчики получали значительно меньшую оплату, чем штатные сотрудники, несмотря на выполнение практически одинаковой работы», — пишет издание.

На сколько вырастет минимальная почасовая ставка в Польше

В настоящее время минимальная почасовая ставка в Польше составляет 30,50 злотых брутто. После уплаты полных взносов в ZUS это равно 23,94 злотых нетто.
Если подрядчик не платит добровольный взнос на медицинское страхование, сумма «на руки» несколько выше — около 24,62 злотых нетто.
С 1 января 2026 года минимальная почасовая ставка вырастет до 31,40 злотых брутто. Фактический доход будет выглядеть так:
  • 24,50 злотых нетто — при уплате полных взносов в ZUS;
  • 25,20 злотых нетто — без полных взносов.
Отмечается, хотя повышение незначительное, для многих фрилансеров это будет заметное увеличение дохода, особенно с увеличением количества отработанных часов.
Следует также помнить, что лица до 26 лет, пользующиеся налоговой льготой PIT-0, будут получать значительно более высокие выплаты, эквивалентные валовым суммам, поскольку с их зарплаты не отчисляются налоги.

Минимальная зарплата в Польше

До этого Finance.ua отмечал, что с 1 января 2026 года работники в Польше будут получать минимальную зарплату в размере 4806 злотых брутто (около 55 127 грн по состоянию на сентябрь 2025 г.) и минимальную почасовую ставку — 31,40 злотых брутто
По прогнозам правительства, в 2026 году рост минимальной зарплаты поможет сократить разрыв между низкими и средними доходами.
По материалам:
inpoland
Payment systems