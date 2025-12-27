С 1 января в Польше вырастет минимальная почасовая ставка
С 1 января в Польше вырастет минимальная почасовая ставка — самая низкая допустимая сумма, которую можно выплатить лицу, работающему по договору поручения или оказывающему услуги в рамках взаимодействия между предприятиями (B2B).
«Она была введена для уменьшения количества ситуаций, когда подрядчики получали значительно меньшую оплату, чем штатные сотрудники, несмотря на выполнение практически одинаковой работы», — пишет издание.
На сколько вырастет минимальная почасовая ставка в Польше
В настоящее время минимальная почасовая ставка в Польше составляет 30,50 злотых брутто. После уплаты полных взносов в ZUS это равно 23,94 злотых нетто.
Если подрядчик не платит добровольный взнос на медицинское страхование, сумма «на руки» несколько выше — около 24,62 злотых нетто.
С 1 января 2026 года минимальная почасовая ставка вырастет до 31,40 злотых брутто. Фактический доход будет выглядеть так:
- 24,50 злотых нетто — при уплате полных взносов в ZUS;
- 25,20 злотых нетто — без полных взносов.
Отмечается, хотя повышение незначительное, для многих фрилансеров это будет заметное увеличение дохода, особенно с увеличением количества отработанных часов.
Следует также помнить, что лица до 26 лет, пользующиеся налоговой льготой PIT-0, будут получать значительно более высокие выплаты, эквивалентные валовым суммам, поскольку с их зарплаты не отчисляются налоги.
Минимальная зарплата в Польше
До этого Finance.ua отмечал, что с 1 января 2026 года работники в Польше будут получать минимальную зарплату в размере 4806 злотых брутто (около 55 127 грн по состоянию на сентябрь 2025 г.) и минимальную почасовую ставку — 31,40 злотых брутто
По прогнозам правительства, в 2026 году рост минимальной зарплаты поможет сократить разрыв между низкими и средними доходами.
