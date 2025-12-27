Какие достопримечательности изображены на украинских гривнах
Чаще всего, когда обсуждают дизайн украинской гривны, упоминают о портретах изображенных там деятелей. Но ведь есть и обратная сторона — буквально. Ведь на наших деньгах есть целая карта важных для истории Украины мест.
Об этом пишет Телеканал 24 со ссылкой на Национальный банк Украины.
Какие шедевры архитектуры уже давно у вас в кошельке
Традиция изображать на деньгах памятные места сравнительно старинная. Как отмечает "Рідна країна", так поступают в Канаде, США, а также в Турции и Новой Зеландии, в Еврозоне и во многих других регионах.
Дело в том, что в конце XIX — начале XX веков страны активно развивали свои валюты, и одним из важных аспектов этого процесса был бум массового туризма.
Естественно, что архитектура стала удобным инструментом — соборы, парламенты, университеты и замки легко узнаваемы, а еще и ассоциируются с историей и властью.
Следовательно, на купюрах все чаще появлялись достопримечательности и пейзажи, которые продвигали страну как направление для путешествий и поддерживали гордость местных за свое наследие.
Какие памятники изображены на украинских деньгах:
- 1 гривна — исторический центр Киева времен князя Владимира, так называемый «град Владимира» с укреплениями и древними храмами.
- 2 гривны — Софийский собор в Киеве с фрагментами сборника законов «Руська правда», подчеркивающего роль Ярослава Мудрого.
- 5 гривен — Ильинская церковь в Суботове Черкасской области, семейная усыпальница Богдана Хмельницкого, рядом с казацкими регалиями.
- 10 гривен — Успенский собор Киево-Печерской лавры и символы меценатской деятельности Ивана Мазепы.
- 20 гривен — здание Львовского оперного театра на проспекте Свободы.
- 50 гривен — дом Украинской Центральной Рады в Киеве, сейчас это Дом учителя.
- 100 гривен — красный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко с колоннадой.
- 200 гривен — въездная башня Луцкого замка, известного как замок Любарта, на Волыни.
- 500 гривен — старый корпус Киево-Могилянской академии на Подоле, одно из старейших образовательных учреждений Восточной Европы.
- 1000 гривен — здание Академии наук Украины, теперь это Национальная академия наук Украины на Владимирской в Киеве.
До этого Finance.ua рассказывал, как производят украинские гривны.
Поделиться новостью
Также по теме
Какие достопримечательности изображены на украинских гривнах
С 1 января в Польше вырастет минимальная почасовая ставка
8 бюджетных горнолыжных курортов Европы
Какой автомобиль считается «новым»: объяснение МВД
Эксперты назвали лучшую страну для пенсионеров
Тренды на рынке труда в 2026 году: актуальны ли они для Украины