Какой автомобиль считается «новым»: объяснение МВД
«Новое» транспортное средство — это авто, которое не имеет предыдущих владельцев, не было зарегистрировано ранее (в том числе за границей), а также не находилось в эксплуатации. То есть это авто из салона, которые передаются покупателям с полным пакетом документов для первичной регистрации.
Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.
Документы для регистрации нового авто из автосалона
Чтобы зарегистрировать новое транспортное средство, владельцу необходимо предоставить:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт) и РНУКНП;
- документ, подтверждающий приобретение авто у дилера (договор купли-продажи, счет-фактура
и т. п.);
- сертификат соответствия или другой производственный документ, подтверждающий, что автомобиль новый;
- доверенность (если регистрацию осуществляет уполномоченное лицо).
Чтобы оформление произошло быстро и без лишних затрат времени, следует заранее проверить все документы, полученные у дилера, и убедиться, что автомобиль действительно не был зарегистрирован раньше.
«Рекомендуем уточнить в автосалоне, могут ли они осуществить регистрацию вместо вас, а также при необходимости заранее записаться в сервисный центр МВД онлайн», — говорится в сообщении.
Если авто подержанное или ввезенное из-за границы — это не «новое»
Автомобиль не считается новым, если он:
- уже был в использовании;
- имел регистрацию в Украине или за границей;
- куплен «с рук»;
- ввезен из-за границы после эксплуатации.
В таком случае регистрация производится по другой процедуре. Требуются дополнительные документы и обязательный экспертный обзор для подтверждения соответствия автомобиля.
Для регистрации подержанного или импортированного авто нужно иметь:
- документ, удостоверяющий личность, и РНУКНП;
- документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства;
- документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения;
- вывод/сведения об экспертном исследовании транспортного средства, которые вносятся в электронный реестр сотрудниками экспертной службы МВД (для ввезенных из-за границы б/у транспортных средств обязательно, для других — по желанию);
- платежные документы (квитанции), удостоверяющие оплату административной услуги и плату за бланковую и специальную продукцию.
Во время экспертного исследования проверяется, действуют ли VIN-номера и документы.
Во время такой проверки специалист осматривает авто, ищет признаки подделки или изменения номеров на его деталях, а также проверяет, совпадают ли данные в свидетельстве о регистрации с информацией на самом транспортном средстве.
