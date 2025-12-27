Какой автомобиль считается «новым»: объяснение МВД Сегодня 17:15 — Технологии&Авто

Какой автомобиль считается «новым»: объяснение МВД

«Новое» транспортное средство — это авто, которое не имеет предыдущих владельцев, не было зарегистрировано ранее (в том числе за границей), а также не находилось в эксплуатации. То есть это авто из салона, которые передаются покупателям с полным пакетом документов для первичной регистрации.

Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Документы для регистрации нового авто из автосалона

Чтобы зарегистрировать новое транспортное средство, владельцу необходимо предоставить:

документ, удостоверяющий личность (паспорт) и РНУКНП;

документ, подтверждающий приобретение авто у дилера (договор купли-продажи, счет-фактура и т. п. );

); сертификат соответствия или другой производственный документ, подтверждающий, что автомобиль новый;

доверенность (если регистрацию осуществляет уполномоченное лицо).

Чтобы оформление произошло быстро и без лишних затрат времени, следует заранее проверить все документы, полученные у дилера, и убедиться, что автомобиль действительно не был зарегистрирован раньше.

«Рекомендуем уточнить в автосалоне, могут ли они осуществить регистрацию вместо вас, а также при необходимости заранее записаться в сервисный центр МВД онлайн», — говорится в сообщении.

Если авто подержанное или ввезенное из-за границы — это не «новое»

Автомобиль не считается новым, если он:

уже был в использовании;

имел регистрацию в Украине или за границей;

куплен «с рук»;

ввезен из-за границы после эксплуатации.

В таком случае регистрация производится по другой процедуре. Требуются дополнительные документы и обязательный экспертный обзор для подтверждения соответствия автомобиля.

Для регистрации подержанного или импортированного авто нужно иметь:

документ, удостоверяющий личность, и РНУКНП;

документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства;

документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения;

вывод/сведения об экспертном исследовании транспортного средства, которые вносятся в электронный реестр сотрудниками экспертной службы МВД (для ввезенных из-за границы б/у транспортных средств обязательно, для других — по желанию);

платежные документы (квитанции), удостоверяющие оплату административной услуги и плату за бланковую и специальную продукцию.

Во время экспертного исследования проверяется, действуют ли VIN-номера и документы.

Во время такой проверки специалист осматривает авто, ищет признаки подделки или изменения номеров на его деталях, а также проверяет, совпадают ли данные в свидетельстве о регистрации с информацией на самом транспортном средстве.

