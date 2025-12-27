Где в Украине активнее всего покупают новые автомобили Сегодня 21:12 — Технологии&Авто

Где в Украине активнее всего покупают новые автомобили

В ноябре крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Харьковская области.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Крупнейшие региональные рынки в ноябре

Как отмечают аналитики, эти региональные рынки обеспечили 60,5% продаж новых легковых автомобилей в ноябре.

за месяц в Киеве приобрели — 2585 автомобилей;

в Киевской области было зарегистрировано — 794 авто;

на Днепропетровщине — 693 авто;

во Львовской области — 472 авто;

в Харьковской области — 446 авто.

Бестселлером месяца на рынке новых авто Киева стал компактный кроссовер Renault Duster.

В Киевской и Львовской областях чаще всего выбирали Byd Leopard 3.

Лидером продаж в Днепропетровской области стал Fiat Titano.

Наибольшим спросом у жителей Харьковской обл. пользовался Volkswagen Id.Unyx.

