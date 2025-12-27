Где в Украине активнее всего покупают новые автомобили
В ноябре крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Харьковская области.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Крупнейшие региональные рынки в ноябре
Как отмечают аналитики, эти региональные рынки обеспечили 60,5% продаж новых легковых автомобилей в ноябре.
- за месяц в Киеве приобрели — 2585 автомобилей;
- в Киевской области было зарегистрировано — 794 авто;
- на Днепропетровщине — 693 авто;
- во Львовской области — 472 авто;
- в Харьковской области — 446 авто.
Бестселлером месяца на рынке новых авто Киева стал компактный кроссовер Renault Duster.
В Киевской и Львовской областях чаще всего выбирали Byd Leopard 3.
Лидером продаж в Днепропетровской области стал Fiat Titano.
Наибольшим спросом у жителей Харьковской обл. пользовался Volkswagen Id.Unyx.
