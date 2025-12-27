Suzuki представила недорогого конкурента Duster (фото) Сегодня 06:16 — Технологии&Авто

Представлен новый Suzuki Across. Доступный кроссовер с богатым оснащенпем дебютирует в экономичной бензиновой версии, а позже появится гибрид. Новый Suzuki Across выйдет на рынок в 2026 году и будет стоить менее 20 000 долларов в базовой версии.

Подробности авто раскрыли на сайте японского производителя.

Кроссовер Suzuki Across не имеет ничего общего с одноименной европейской моделью на базе Toyota RAV4. Это экспортная версия Suzuki Victoris, выпускаемого в Индии.

Его планируют продавать в 100 странах мира, сначала он выйдет на рынки ЮАР и Сейшельских островов.

Новый Suzuki Across — компактный кроссовер размером с Duster (4,36 м длиной), отличающийся рубленым дизайном в духе Vitara.

В салоне в топовых версиях установлен цифровой щиток приборов и 10,1-дюймовый тачскрин, есть и проекция на лобовое стекло.

Кроме того, комплектация включает люк, камеры кругового обзора, электропривод двери багажника и адаптивный круиз-контроль.

Кроссовер Suzuki Across дебютирует с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 103 л. с., расходующим 4,7 л на 100 км. Позже ожидается 116-сильный гибрид. На выбор предлагают 5-ступенчатую механическую или 6-ступенчатую автоматическую КПП, а за доплату будет доступен полный привод.

