Тренды на рынке труда в 2026 году: актуальны ли они для Украины Сегодня 15:21 — Личные финансы

Тренды на рынке труда в 2026 году: актуальны ли они для Украины

Сайт по трудоустройству Glassdoor опубликовал отчет о тенденциях в 2026 году, пишет Forbes. По мнению аналитиков, нас ждет год перезагрузки, который определяется новыми ожиданиями, более жесткими бюджетами и изменением отношений между работодателями и работниками.

Актуально ли это для Украины, рассказывает Work.ua.

Разрыв между работниками и руководством

Glassdoor подчеркивает: доверие к руководству достигло критической точки. Работники больше не чувствуют, что их лидеры поддерживают их. Нередко увольнения или внедрение искусственного интеллекта вредят доверию и моральному духу команды.

«Эта тенденция на рабочем месте подчеркивает растущую потребность в прозрачности руководства в 2026 году», — говорится в исследовании.

Рынок труда США в настоящее время характеризуется достаточно низким количеством вакансий и увольнениями работников. То есть мяч сейчас на половине поля работодателей.

В Украине ситуация иная: дефицит кадров усиливает позиции работников и заставляет бизнес учитывать пожелания кандидатов.

Медленное возвращение в офисы

После пандемии американцы не слишком стремятся возвращаться в офисы. Работодатели же настаивают на уменьшении количества «дистанционных» рабочих дней.

Для этого они применяют тонкую силу: ограничивают карьерный рост для удаленных сотрудников. Получить повышение реальнее офисным работникам.

Читайте также Иностранцы могут потерять работу: с 1 января 2026 года в Польше изменяют условия трудоустройства

В Украине выбор дистанционной работы связан не только с комфортом, но и с рисками безопасности и фактором войны. Кроме того, удаленный формат крайне важен для ВПЛ, украинцев за рубежом и других категорий.

Однако исследования Work.ua показывают, что количество вакансий с возможностью работать из дома не растет, а конкуренция за такие предложения в 5−6 раз выше среднего.

Постоянные увольнения

В последние годы в американских СМИ постоянно присутствовали новости о массовых сокращениях, в частности в таких техногигантах, как Microsoft или Meta.

По мнению Glassdoor, в 2026-м подход компаний изменится: от глобальных единовременных сокращений они перейдут к постоянным, но менее масштабным и заметным увольнениям.

Читайте также Служба занятости: активность молодежи в поиске работы растет

«Эти постепенные сокращения могут не попасть в заголовки газет, но создадут постоянную неопределенность и тревогу», — прогнозируют аналитики.

Что же касается Украины, то о сокращениях, а тем более масштабных, речь не идет: в условиях дефицита кадров компании охотнее нанимают, а не увольняют.

Ограниченное влияние ИИ

Тревога относительно искусственного интеллекта высокая, но реальные изменения все еще ограничены. Некоторые профессии, такие как переводчики или программисты, испытали большее влияние, но они составляют небольшую долю рынка. И хотя большинство организаций экспериментируют с ИИ, немногие из них поняли, как его эффективно интегрировать.

Читайте также Дают ли работодатели в Украине выходные на зимние праздники (инфографика)

Этот тренд релевантен и для Украины: искусственный интеллект пока не способен забрать работу у человека, однако умеющие им пользоваться специалисты могут иметь преимущества перед конкурентами.

Кандидаты соглашаются на то, что предлагают

В США уровень наймов достиг 10-летнего минимума. Поэтому все больше специалистов соглашаются на должности, от которых раньше бы отказались.

Кроме того, люди с работой ощущают определенный застой. Их может не устраивать компания или должность, но ввиду ситуации на рынке они не решаются на изменения.

Читайте также Где найти удаленную работу — подборка декабрьских вакансий

Для нашей страны этот тренд менее актуален. На рынке труда — почти 100 000 вакансий, соискателям есть из чего выбирать.

Реальная зарплата начинающих превысит уровень 2020 года

В Америке инфляция снизила покупательную способность: реальная заработная плата снизилась на 4% с 2020 по 2022 год. Но наконец-то этот показатель для начинающих работников может превысить уровень 2020-го.

Однако восстановление не равномерно. Быстрее растут доходы у жителей маленьких городов, тогда как в населенных пунктах с традиционно высокими зарплатами, например Сан-Франциско, рост медленнее.

В Украине же лидером по уровням зарплат и темпам их роста остается Киев. Доходы жителей других городов меняются медленнее.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.