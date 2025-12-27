Тренды на рынке труда в 2026 году: актуальны ли они для Украины
Сайт по трудоустройству Glassdoor опубликовал отчет о тенденциях в 2026 году, пишет Forbes. По мнению аналитиков, нас ждет год перезагрузки, который определяется новыми ожиданиями, более жесткими бюджетами и изменением отношений между работодателями и работниками.
Актуально ли это для Украины, рассказывает Work.ua.
Разрыв между работниками и руководством
Glassdoor подчеркивает: доверие к руководству достигло критической точки. Работники больше не чувствуют, что их лидеры поддерживают их. Нередко увольнения или внедрение искусственного интеллекта вредят доверию и моральному духу команды.
«Эта тенденция на рабочем месте подчеркивает растущую потребность в прозрачности руководства в 2026 году», — говорится в исследовании.
Рынок труда США в настоящее время характеризуется достаточно низким количеством вакансий и увольнениями работников. То есть мяч сейчас на половине поля работодателей.
В Украине ситуация иная: дефицит кадров усиливает позиции работников и заставляет бизнес учитывать пожелания кандидатов.
Медленное возвращение в офисы
После пандемии американцы не слишком стремятся возвращаться в офисы. Работодатели же настаивают на уменьшении количества «дистанционных» рабочих дней.
Для этого они применяют тонкую силу: ограничивают карьерный рост для удаленных сотрудников. Получить повышение реальнее офисным работникам.
В Украине выбор дистанционной работы связан не только с комфортом, но и с рисками безопасности и фактором войны. Кроме того, удаленный формат крайне важен для ВПЛ, украинцев за рубежом и других категорий.
Однако исследования Work.ua показывают, что количество вакансий с возможностью работать из дома не растет, а конкуренция за такие предложения в 5−6 раз выше среднего.
Постоянные увольнения
В последние годы в американских СМИ постоянно присутствовали новости о массовых сокращениях, в частности в таких техногигантах, как Microsoft или Meta.
По мнению Glassdoor, в 2026-м подход компаний изменится: от глобальных единовременных сокращений они перейдут к постоянным, но менее масштабным и заметным увольнениям.
«Эти постепенные сокращения могут не попасть в заголовки газет, но создадут постоянную неопределенность и тревогу», — прогнозируют аналитики.
Что же касается Украины, то о сокращениях, а тем более масштабных, речь не идет: в условиях дефицита кадров компании охотнее нанимают, а не увольняют.
Ограниченное влияние ИИ
Тревога относительно искусственного интеллекта высокая, но реальные изменения все еще ограничены. Некоторые профессии, такие как переводчики или программисты, испытали большее влияние, но они составляют небольшую долю рынка. И хотя большинство организаций экспериментируют с ИИ, немногие из них поняли, как его эффективно интегрировать.
Этот тренд релевантен и для Украины: искусственный интеллект пока не способен забрать работу у человека, однако умеющие им пользоваться специалисты могут иметь преимущества перед конкурентами.
Кандидаты соглашаются на то, что предлагают
В США уровень наймов достиг 10-летнего минимума. Поэтому все больше специалистов соглашаются на должности, от которых раньше бы отказались.
Кроме того, люди с работой ощущают определенный застой. Их может не устраивать компания или должность, но ввиду ситуации на рынке они не решаются на изменения.
Для нашей страны этот тренд менее актуален. На рынке труда — почти 100 000 вакансий, соискателям есть из чего выбирать.
Реальная зарплата начинающих превысит уровень 2020 года
В Америке инфляция снизила покупательную способность: реальная заработная плата снизилась на 4% с 2020 по 2022 год. Но наконец-то этот показатель для начинающих работников может превысить уровень 2020-го.
Однако восстановление не равномерно. Быстрее растут доходы у жителей маленьких городов, тогда как в населенных пунктах с традиционно высокими зарплатами, например Сан-Франциско, рост медленнее.
В Украине же лидером по уровням зарплат и темпам их роста остается Киев. Доходы жителей других городов меняются медленнее.
