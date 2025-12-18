0 800 307 555
Дают ли работодатели в Украине выходные на зимние праздники (инфографика)

19
Два года назад без дополнительных зимних выходных работали 33% компаний, в настоящее время их количество сократилось до 25%. Бизнес говорит, что видит негативное влияние полного отсутствия праздничного отдыха.
Со ссылкой на опрос Work.ua рассказываем, как украинские компании будут работать и отдыхать в рождественско-новогодний период 2025—2026.

В этом году снова без государственных выходных

Во время военного положения действует Закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», который временно отменяет нормы относительно дополнительных выходных на государственные праздники.
Так что 25 декабря 2025 года (Рождество) и 1 января 2026 года (Новый год), как и в предыдущие годы полномасштабной войны, остаются рабочими днями на государственном уровне.
Также не предусмотрены сокращенные дни 24 и 31 декабря, а комендантский час и другие ограничения в праздничный период остаются в силе.

Как компании решают вопросы с выходными

Закон разрешает работодателям самостоятельно устанавливать график работы. То есть бизнес может предоставлять дополнительные выходные, сокращать рабочий день или переводить команды на дистанционный формат и все больше компаний пользуются этой возможностью.
По результатам опроса Work.ua, 50% работодателей планируют сделать в выходные и Рождество, и Новый год. Еще 18% готовы предоставить выходной только 1 января, 2% только на Рождество, а 5% разрешают брать свободный день по договоренности с работниками.
В то же время, четверть компаний (25%) будут работать по обычному графику. Часть работодателей на момент опроса еще не определилась с окончательным расписанием, а единичные бизнесы планируют более продолжительные новогодние каникулы — с 30 декабря по 7 января.
Для сравнения, два года назад, в декабре 2023-го, без дополнительных выходных работали 33% компаний. Тогда 41% работодателей предоставляли отдых и на Рождество, и на Новый год, 21% делали выходным только 1 января, а 5% — 1 и 8 января.
Что касается предпраздничных дней, 40% компаний сокращают рабочее время и 24, и 31 декабря, 19% — только 31 декабря, еще 6% — только 24 декабря. В то же время 35% работодателей не планируют «короткие дни» вовсе.
Дают ли работодатели в Украине выходные на зимние праздники (инфографика)

Как это влияет на производительность

В вопросе влияния на настроение и производительность работников мнения в основном совпадают: 78% респондентов считают, что отмена государственных выходных отрицательно сказывается на моральном состоянии и эффективности команд. Только 2% видят в этом позитив, а 20% не ощущают существенного влияния.
Следовательно, хотя на государственном уровне дополнительные выходные этой зимой снова не предусмотрены, реальный график в значительной степени зависит от решений конкретных работодателей. Похоже, бизнес продолжает пытаться найти баланс между требованиями законодательства, рабочими процессами и потребностью работников в праздничном отдыхе.
Напомним, ранее мы сообщали, что украинские компании возвращаются в офисы, пока в мире происходит обратное движение. Так, с 2022 по 2025 год в Украине наблюдается частичное возвращение к традиционным офисным форматам, тогда как в мире доля гибридной работы возросла с 28% до 65%.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
