Служба занятости: активность молодежи в поиске работы растет

Служба занятости: активность молодежи в поиске работы растет

После полномасштабного вторжения рф в Украину резко уменьшилось количество молодых украинцев, искавших работу. Однако в 2025 году впервые наблюдается рост соискателей в возрасте до 35 лет.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

Как изменялась активность молодежи на рынке труда в 2022—2024 годах:

2022 год — сокращение более чем вдвое по сравнению с 2021 годом (с 652 тысяч в 2021 году до 302 тысяч),

2023 год — падение этого показателя было почти таким же — в 1,8 раза (до 169 тысяч),

2024 год — минус еще 25 тысяч человек.

В Службе занятости объясняют уменьшение количества молодых работников вынужденной эмиграцией миллионов украинцев за границу из-за российской агрессии.

Как отмечает министр молодежи и спорта Матвей Бидный, около 1,7 миллиона молодых украинцев и украинок уехали из страны после начала войны.

Рост активности в 2025 году

В этом году впервые с 2022 года количество обращений молодежи в Службу занятости начало расти — около 4 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом.

Самыми активными стали жители Закарпатской области: по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году молодежь на 37% активнее обращается в центры занятости.

В этом году Государственная служба занятости предоставила услуги 150 тысячам молодых людей:

почти 73 тыс. получили работу;

14,3 тыс. проходили обучение;

2,1 тыс. получили ваучеры;

4 тыс. — финансирование на собственные бизнес-проекты в рамках программы «Собственное дело».

Ранее Finance.ua писал , что в ноябре рост количества резюме составил в среднем 27% г/г, количества вакансий — 9% г/г. Такая динамика ослабляла давление на рынке труда.

В частности, рост вакансий по наиболее востребованным рабочим специальностям составил 20% г/г, резюме — 57% (1,1 кандидат на должность). В то же время вакансии в продажах и закупках сократились на 2%, а резюме выросли на 78% (2,7 кандидата на вакансию).

