Служба занятости: активность молодежи в поиске работы растет
После полномасштабного вторжения рф в Украину резко уменьшилось количество молодых украинцев, искавших работу. Однако в 2025 году впервые наблюдается рост соискателей в возрасте до 35 лет.
Об этом сообщили в Государственной службе занятости.
Как изменялась активность молодежи на рынке труда в 2022—2024 годах:
- 2022 год — сокращение более чем вдвое по сравнению с 2021 годом (с 652 тысяч в 2021 году до 302 тысяч),
- 2023 год — падение этого показателя было почти таким же — в 1,8 раза (до 169 тысяч),
- 2024 год — минус еще 25 тысяч человек.
В Службе занятости объясняют уменьшение количества молодых работников вынужденной эмиграцией миллионов украинцев за границу из-за российской агрессии.
Как отмечает министр молодежи и спорта Матвей Бидный, около 1,7 миллиона молодых украинцев и украинок уехали из страны после начала войны.
Рост активности в 2025 году
В этом году впервые с 2022 года количество обращений молодежи в Службу занятости начало расти — около 4 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом.
Самыми активными стали жители Закарпатской области: по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году молодежь на 37% активнее обращается в центры занятости.
В этом году Государственная служба занятости предоставила услуги 150 тысячам молодых людей:
- почти 73 тыс. получили работу;
- 14,3 тыс. проходили обучение;
- 2,1 тыс. получили ваучеры;
- 4 тыс. — финансирование на собственные бизнес-проекты в рамках программы «Собственное дело».
В НБУ показали профессии с наибольшим количеством вакансий и резюме в ноябре 2025 года
Ранее Finance.ua писал, что в ноябре рост количества резюме составил в среднем 27% г/г, количества вакансий — 9% г/г. Такая динамика ослабляла давление на рынке труда.
В частности, рост вакансий по наиболее востребованным рабочим специальностям составил 20% г/г, резюме — 57% (1,1 кандидат на должность). В то же время вакансии в продажах и закупках сократились на 2%, а резюме выросли на 78% (2,7 кандидата на вакансию).
Поделиться новостью
Также по теме
Служба занятости: активность молодежи в поиске работы растет
Украинцы в Польше обеспечивают себя самостоятельно, а не за счет социальных выплат
Сколько украинцев потеряли дом из-за российской агрессии
Как определяется размер алиментов на ребенка
Налоговая открыла на 35% больше производств в отношении компаний, чем до большой войны — исследование
Банк Кредит Днепр дарит выгодный кешбэк к праздникам при расчетах Kasta Visa Card