Гетманцев предлагает ввести военную цензуру всех расходов бюджета
Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев предлагает в бюджете на 2026 год отказаться от финансирования неэффективных государственных программ за введение военной цензуры всех расходов.
Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Гетманцев убежден, что нельзя при бюджетном планировании делать вид, что в стране мир.
«В нашей стране, к сожалению, до сих пор война. Поэтому мы должны в бюджете предусмотреть то, что сделает нашу страну более сильной, поддержит экономику и поможет людям», — подчеркнул Гетманцев.
Он предлагает прежде всего экономить на неэффективных расходах, неэффективных программах.
«Нужна военная цензура расходов, на которой я постоянно акцентирую внимание. А пока мы продолжаем в полной мере финансировать кешбэк и раздавать деньги ФЛПам креативных индустрий (при всем уважении к их труду, это точно приоритет для экономики страны в войну?), у нас в следующем году очевидно недофинансированы чрезвычайно важные программы» — отметил Гетманцев.
По его словам, в следующем году будут недофинансированы программы «5−7-9», «єОселя», программа разминирования. Средства в проекте бюджета — правительством на них предусмотрены, но никак не соотносятся со спросом.
«Буду настаивать на пересмотре подхода к финансированию востребованных программ в бюджете в следующем году», — подытожил Гетманцев.
Напомним, 15 сентября украинское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2026 год. Далее за принятие документа должны проголосовать народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады.
