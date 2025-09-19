0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Гетманцев предлагает ввести военную цензуру всех расходов бюджета

Казна и Политика
22
Гетманцев предлагает ввести военную цензуру всех расходов бюджета
Гетманцев предлагает ввести военную цензуру всех расходов бюджета
Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев предлагает в бюджете на 2026 год отказаться от финансирования неэффективных государственных программ за введение военной цензуры всех расходов.
Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Гетманцев убежден, что нельзя при бюджетном планировании делать вид, что в стране мир.
«В нашей стране, к сожалению, до сих пор война. Поэтому мы должны в бюджете предусмотреть то, что сделает нашу страну более сильной, поддержит экономику и поможет людям», — подчеркнул Гетманцев.
Он предлагает прежде всего экономить на неэффективных расходах, неэффективных программах.
Читайте также
«Нужна военная цензура расходов, на которой я постоянно акцентирую внимание. А пока мы продолжаем в полной мере финансировать кешбэк и раздавать деньги ФЛПам креативных индустрий (при всем уважении к их труду, это точно приоритет для экономики страны в войну?), у нас в следующем году очевидно недофинансированы чрезвычайно важные программы» — отметил Гетманцев.
По его словам, в следующем году будут недофинансированы программы «5−7-9», «єОселя», программа разминирования. Средства в проекте бюджета — правительством на них предусмотрены, но никак не соотносятся со спросом.
«Буду настаивать на пересмотре подхода к финансированию востребованных программ в бюджете в следующем году», — подытожил Гетманцев.
Напомним, 15 сентября украинское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2026 год. Далее за принятие документа должны проголосовать народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems