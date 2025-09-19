Гетманцев предлагает ввести военную цензуру всех расходов бюджета Сегодня 16:42 — Казна и Политика

Гетманцев предлагает ввести военную цензуру всех расходов бюджета

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев предлагает в бюджете на 2026 год отказаться от финансирования неэффективных государственных программ за введение военной цензуры всех расходов.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Гетманцев убежден, что нельзя при бюджетном планировании делать вид, что в стране мир.

«В нашей стране, к сожалению, до сих пор война. Поэтому мы должны в бюджете предусмотреть то, что сделает нашу страну более сильной, поддержит экономику и поможет людям», — подчеркнул Гетманцев.

Он предлагает прежде всего экономить на неэффективных расходах, неэффективных программах.

«Нужна военная цензура расходов, на которой я постоянно акцентирую внимание. А пока мы продолжаем в полной мере финансировать кешбэк и раздавать деньги ФЛПам креативных индустрий (при всем уважении к их труду, это точно приоритет для экономики страны в войну?), у нас в следующем году очевидно недофинансированы чрезвычайно важные программы» — отметил Гетманцев.

По его словам, в следующем году будут недофинансированы программы «5−7-9», «єОселя», программа разминирования. Средства в проекте бюджета — правительством на них предусмотрены, но никак не соотносятся со спросом.

«Буду настаивать на пересмотре подхода к финансированию востребованных программ в бюджете в следующем году», — подытожил Гетманцев.

Напомним, 15 сентября украинское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2026 год. Далее за принятие документа должны проголосовать народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады.

