Правительство на следующий год закладывает больше средств на кешбэки и марафон, чем на зарплату военным
В Государственном бюджете на следующий год на различные выплаты предусмотрено больше средств, чем на зарплаты военным.
Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Ярослав Железняк.
«Знаете в чем наибольшая циничность ситуации с Бюджетом на следующий год? Что в нем закладывают меньше денег на оборону, чем есть потребность на данный момент», — отметил он.
По его словам, на денежное довольствие и прочие выплаты военнослужащим заложено 1,143 трлн грн. Это на 17,15 млрд грн больше, чем в 2025 году. В то же время, напоминает депутат, в текущем году уже есть дефицит в 300 млрд грн.
На закупку и ремонт вооружения и боеприпасов в проекте бюджета-2026 предусмотрено 678,12 млрд грн. Это на 4,65 млрд грн меньше, чем заложено в бюджете на 2025 год.
Железняк обратил внимание, что на разные социальные программы — марафоны, кешбэки, все виды «пакетов» — правительство выделяет больше средств, чем на повышение выплат военным. Также в 10 раз, до 4 млрд грн, увеличена программа «Обеспечение стратегических коммуникаций, информационной безопасности, мер по европейской и евроатлантической интеграции».
«А что? Это ведь не Бюджет воюющей страны, а Бюджет выборов. Так что можно позволить себе за счет налогоплательщиков!», — резюмировал нардеп.
Напомним, Кабинет Министров принял проект госбюджета на 2026 год. Расходы госбюджета составляют 4,8 трлн гривен (+415 млрд гривен от 2025 года); доходы 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн или 18,8% от 2025 года). Также Кабмин предлагает увеличить минимальную зарплату с 8000 до 8647 гривен.
Правительство прогнозирует более умеренную девальвацию гривны в 2025 году. Средний курс гривны к доллару составит:
- 42,4 грн/доллар в 2025 году;
- 45,7 грн/доллар в 2026 году.
Бюджетная сумма на жилищные субсидии на 2026 год не изменится, но количество получателей немного сократится.
