«Зимняя поддержка»: украинцы подали миллион заявок в день старта программы

В первый день запуска программы «Зимняя поддержка» в «Дії» уже подали первый миллион заявок.

За первые два часа украинцы подали полмиллиона заявок на получение 1000 гривен.

По словам Зеленского, среди первого миллиона — 106 тысяч заявок на детей.

«Уже есть первый миллион заявок от украинцев в „Дії“ на зимнюю поддержку. Среди них 106 тысяч заявок на детей. Средства на программу будут обеспечены в полном объеме. Важно поддержать наших людей», — сообщил президент.

Средства можно потратить до июня 2026 года. Подать заявку через «Дії» или «Укрпочту» можно до 24 декабря.

Выплату обещают перечислить в течение 10 дней после подачи заявки.

