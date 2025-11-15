«Зимняя поддержка»: украинцы подали миллион заявок в день старта программы
В первый день запуска программы «Зимняя поддержка» в «Дії» уже подали первый миллион заявок.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Юлия Свириденко.
За первые два часа украинцы подали полмиллиона заявок на получение 1000 гривен.
По словам Зеленского, среди первого миллиона — 106 тысяч заявок на детей.
«Уже есть первый миллион заявок от украинцев в „Дії“ на зимнюю поддержку. Среди них 106 тысяч заявок на детей. Средства на программу будут обеспечены в полном объеме. Важно поддержать наших людей», — сообщил президент.
Средства можно потратить до июня 2026 года. Подать заявку через «Дії» или «Укрпочту» можно до 24 декабря.
Выплату обещают перечислить в течение 10 дней после подачи заявки.
