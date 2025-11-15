С начала года ПФУ получил ₴487,9 миллиарда от единого соцвзноса
В Пенсионный фонд в январе-октябре этого года поступило 487,9 млрд грн от единого социального взноса (ЕСВ), распределенного на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Это на 48,2 млрд грн больше планового показателя. В частности, в сентябре — 52,7 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.
Отмечается, что собственные доходы Пенсионного фонда (часть социального взноса + другие платежи) за десять месяцев составили 516,7 млрд грн, что на 89,6 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Кроме того, из государственного бюджета на финансирование пенсионных выплат за указанный период было перечислено 177,4 млрд грн (-28,2 млрд грн до показателей 2024 года).
На выплату жилищных субсидий и льгот в ПФУ поступило 29,5 млрд грн, на выплаты по программе общегосударственного социального страхования — 34,8 млрд грн.
Также с 1 января 2025 года Пенсионный фонд осуществляет назначение и выплату компенсации расходов за временное бесплатное размещение внутренне перемещенных лиц. В январе-октябре на эти выплаты ПФУ направил 0,5 млрд грн.
С 1 июля на выплату государственных социальных пособий ПФУ направил 30,9 млрд грн.
Кроме того, Пенсионный фонд администрирует выплаты по программе «Пакет школьника». Для предоставления этой помощи из государственного бюджета было перечислено 0,9 млрд грн.
