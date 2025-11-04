Пенсионное удостоверение: зачем оно нужно и какие льготы дает Сегодня 21:02

Пенсионное удостоверение: зачем оно нужно и какие льготы дает

Пенсионное удостоверение — это не только документ, подтверждающий право человека на пенсию. Оно также открывает доступ к ряду социальных и финансовых льгот, которые могут существенно снизить расходы пожилых людей.

Об основных возможностях, которые дает удостоверение, напоминает Пенсионный фонд Украины.

Какие преимущества дает пенсионное удостоверение

Прежде всего, владельцы удостоверения могут бесплатно пользоваться общественным и пригородным транспортом. Для многих пенсионеров это важная ежедневная экономия, особенно в крупных городах.

Кроме того, документ открывает доступ к финансовым льготам:

Освобождение от уплаты земельного налога актуально для владельцев земельных участков.

Для автовладельцев — 50% скидка на стоимость страхования, а также право бесплатного пользования автостоянками в определенных случаях.

Льготы и субсидии для оплаты коммунальных услуг. В некоторых ситуациях государство компенсирует большую часть или даже полную стоимость услуг.

Бесплатная правовая помощь. Все пенсионеры могут получить первичные юридические консультации, а лица с невысоким уровнем пенсионных выплат имеют право и на вторичную правовую поддержку, включая представительство в суде.

Как оформить пенсионное удостоверение

Подать заявку на получение удостоверения можно в отделениях Пенсионного фонда или онлайн через веб-портал электронных услуг или приложение «Пенсионный фонд».

Для оформления требуются:

заявление,

паспорт,

фотография.

Если пенсия назначена ребенку или недееспособному лицу, документы могут подавать родители, опекуны или уполномоченные представители.

